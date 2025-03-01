¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛËüÇÈÃæÀµ¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤Ë±óÀ¬Àè¡¦ÂæÏÑ¤Ç¡ÖÄ¶ÍÌ¾¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ËüÇÈÃæÀµ³°Ìî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬±óÀ¬Àè¤ÎÂæÏÑ¤ÇàÄ¶ÍÌ¾¿Íá¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£²·î£²£·Æü¤«¤éÂæÏÑ¤Ë±óÀ¬Ãæ¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï°ìºòÇ¯¤Ë£²£µËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ËüÇÈ¤¬¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå¤Î¤ª¤«¤²¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ«Ì¾¡×¤âÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼Â¤ÏÂæÏÑ¤Ç¡ÖËüÇÈ¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¿¥Ô¥ª¥«¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ÇÍÌ¾¤Ê¡ÖèßÇÈ¡×¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ì¾Á°¤Î¡ÖÃæÀµ¡×¤âÂæÏÑ¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¡Ë¤Î½éÂåÁíÅý¡¦¾Õ²ðÀÐ¤ÎËÜÌ¾¡Ê¾ÕÃæÀµ¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖËüÇÈÃæÀµ¡×¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö´Á»ú¤³¤½°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢èßÇÈ¤Ï¥¿¥Ô¥ª¥«¹¥¤¤ÎÂæÏÑ¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¤·¡¢¡ØÃæÀµ¡Ù¤âÂæÏÑ¤Ç¤Ï¾Õ²ðÀÐ¤ò¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÀ«Ì¾Î¾Êý¤¬ÂæÏÑ¿Í¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤«¡¢ËüÇÈÁª¼ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÂæÏÑ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¾Õ²ðÀÐ¤Î¿ÆÀÌ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ°Î¿Í°·¤¤¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£²ó¤ÎÂæÏÑ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¤â¤·ËüÇÈÁª¼ê¤¬Âç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤ª¤½¤é¤¯ÂæÏÑÁ´ÅÚ¤¬Èà¤Î³èÌö¤ËÇ®¶¸¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¶öÁ³¤Î°ìÃ×¤ËËüÇÈËÜ¿Í¤â¡Ö¤¨¤Ã¡¢¡ÊÀ«Ì¾¡Ë¤É¤Ã¤Á¤â¡ª¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¾Õ²ðÀÐ¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡ÖÃæÀµµÇ°Æ²¡×¤Ë¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·úÊª¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¹ñÆâ°Ê¾å¤Ë»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ëËüÇÈ¡£ÂÇËÀÇúÈ¯¤ÇÍº»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£