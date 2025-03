ダンス・バレエ・よさこいなど 多彩なパフォーマーが全国から集結！白鳥学園「横浜舞踏会inみなとみらい」

白鳥学園は、2025年3月22日(土)・23日(日)の2日間、横浜・みなとみらいの「日本丸メモリアルパーク」を中心に、全国から選ばれたダンサーたちが集結する「横浜舞踏会inみなとみらい」を開催します。

白鳥学園「横浜舞踏会inみなとみらい」

白鳥学園は、2025年3月22日(土)・23日(日)の2日間、横浜・みなとみらいの「日本丸メモリアルパーク」を中心に、全国から選ばれたダンサーたちが集結する「横浜舞踏会inみなとみらい」を開催。

ゲスト審査員にダンスボーカルグループ「電撃チョモランマ隊」のQ-TAROさん、ゲストパフォーマンスとしてダンスボーカルユニット「Spieets」、バレエボーカルユニット「POiNT」の二組も登場します。

■誰もが参加できる踊りと音楽の祭典

「横浜舞踏会inみなとみらい」は、踊りと音楽を通じて日頃の練習成果を披露する場を提供し、参加者が目標を持ちながら楽しみ、努力できる機会を創出することを目的としています。

また、人種や国籍、性別や年齢などのさまざまな違いを超えた交流機会を創出し、全国各地で行われた予選を勝ち抜いたダンサーたちが一堂に会し、横浜市の象徴的なエリア「みなとみらい」でその技を競い合います。

また、青少年育成の観点から、ボランティアスタッフとしての参加を推奨し、地域社会とのつながりを深める取り組みも行っています。

なお、このイベントは「公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト」の助成金を活用し、踊りと音楽を通じて「賑わいと国際色に溢れるまちづくりに資する活動」及び「地区の振興に資する活動」を目的として開催されるものです。

■日本丸メモリアルパークでのパフォーマンス

1年をかけて全国で実施された予選会を勝ち抜いたダンサーたちが、横浜の地でその技を披露。

みなとみらいの象徴である「日本丸」を背景に、ダンスや音楽のパフォーマンスが繰り広げられます。

特に夜間には、ライトアップされたステージでの「フィールドバレエ」が幻想的な雰囲気を演出します。

夜の日本丸会場

■多彩なステージコンテンツ

よさこい、フリースタイルダンス、クラシックバレエなど、多ジャンルの演目が用意されています。

観覧は無料で、誰でも気軽に楽しめます。

なお、23日には2024年度に毎月開催された予選を勝ち抜き、さらにチャンピオン大会でも好成績を収めた全国のダンサーが一堂に会するグランドチャンピオン大会が、Billboard live YOKOHAMAで開催されます。

またゲスト審査員にダンスボーカルグループ「電撃チョモランマ隊」のリーダーであり、「JAPAN DANCE DELIGHT」の優勝経験を持つQ-TAROさんが参加。

さらに、ゲストパフォーマンスとして「よさこい」発祥の地である高知よさこい祭り本祭において、昨年地区競演場連合会奨励賞を受賞、また原宿表参道元氣祭スーパーよさこいにおいても渋谷区長賞を受賞と華々しいご活躍をされている「ぞっこん町田」が参加、そしてダンスボーカルユニット「Spieets」、バレエボーカルユニット「POiNT」の二組も登場します。

「電撃チョモランマ隊」Q-TARO

ダンスボーカルユニット「Spieets」

バレエボーカルユニット「POiNT」

よさこいチーム「ぞっこん町田」

■さくらフェスタとのコラボレーション

2025年3月15日(土)から3月23日(日)まで開催される「みなとみらい21 さくらフェスタ2025」とも連携。

春の横浜を彩るイベントとして、周辺施設にてライトアップの実施や22日(土)には会場付近で歩行者天国も実施されるため、観光の途中で立ち寄った方にも楽しめる内容となっています。

■フォトコンテストの実施

イベント期間中、「横浜舞踏会inみなとみらい」のパフォーマンスをテーマにしたフォトコンテストも実施。

撮影した写真をInstagramに投稿してくださった方の中から優れた作品を投稿してくださった方には賞状と副賞を贈呈します。

※舞台上以外の撮影は演者への承諾を取ってからご投稿ください。

詳細: https://www.atpress.ne.jp/releases/424648/att_424648_1.pdf

■開催概要

イベント名: 横浜舞踏会inみなとみらい

開催日時 : 2025年3月22日(土) 15:00〜20:30(予定)

23日(日) 12:00〜16:00(予定)

※雨天決行

会場 : 日本丸メモリアルパーク周辺各所

Billboard live YOKOHAMA ※23日のみ

主催 : 特定非営利活動法人 白鳥学園

観覧料 : 無料(一部有料会場あり)

