備前化成は、同社が制定した「SAC(サック)の日/3月9日」を記念して、公式X(旧Twitter)上でプレゼントキャンペーンを実施します。

備前化成「SAC(サック)の日/3月9日」キャンペーン

備前化成は、同社が制定した「SAC(サック)の日/3月9日」を記念して、公式X(旧Twitter)上でプレゼントキャンペーンを実施。

希少成分「SAC(S-アリルシステイン)」の入った塩だれかお好みソースを抽選で39名の方にプレゼントされます。

応募期間は2025年2月28日(金)〜3月16日(日)23:59です。

■キャンペーン概要

・キャンペーン期間 :2025年2月28日(金)〜2025年3月16日(日)23:59

・応募方法 :(1) 備前化成 公式Xをフォロー

https://x.com/bizen_chemical

(2) キャンペーン投稿( https://x.gd/KWWbN )をリポスト

・当選者発表 :本人へSNSのDM(ダイレクトメッセージ)より

直接ご連絡します。

・プレゼント発送期間:2025年4月上旬より発送予定

※諸事情により前後する場合があります。

・賞品 :SAC入り塩だれ/お好みソース いずれか1本

・当選人数 :39名

・当選者発表 :ご本人へSNSのDM(ダイレクトメッセージ)より

直接ご連絡します。

■3月9日は備前化成が制定した「SAC(サック)の日」

SAC(サック)とはニンニクにわずかに含まれる機能性成分のひとつで、S-アリルシステインの略。

食べてからの高い吸収率と、脳まで届く性質が特徴の強い抗酸化作用を持つ希少成分で、抗疲労などさまざまな効果が認められている。

備前化成株式会社の独自発酵技術によりSACの抽出生成量を大幅に増加させることが可能になった。

より多くの人にSACを取り入れて健やかに過ごしてもらいたいとの思いと、現代人のさまざまな疲れなどの社会的課題の改善に貢献したいという思いが込められている。

日付は3と9で「サッ(3)ク(9)」の語呂合わせで3月9日に。

(一般社団法人 日本記念日協会ホームページより抜粋)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 希少成分入り調味料を抽選でプレゼント!備前化成「SAC(サック)の日/3月9日」キャンペーン appeared first on Dtimes.