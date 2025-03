andBRは、中国地方初のブレッツェル専門店「&Brezel」を広島市にオープンしました。

&Brezel

オープン日: 2025年1月11日(土)

営業時間 : 10:00〜18:00 ※売り切れ次第終了

定休日 : 月曜(祝日の場合は火曜)

所在地 : 〒730-0037 広島市中区中町2-12

アクセス : 袋町駅から徒歩7分

立町駅もしくは八丁堀駅から徒歩9分

andBRは、中国地方初のブレッツェル専門店「&Brezel」を広島市にオープン。

■特長

【国産素材へのこだわり】

小麦をはじめとする原材料には国産のものを使用しています。

安心・安全な商品を提供すること、可能な限り無添加の生地を使用することで、素材本来の風味を最大限に引き出し、自然で豊かな味わいを実現しています。

【技術と研究の結晶】

20年間にわたるブレッツェル作りの経験と、本場ドイツでの徹底した研究を通じて、ドイツ人も認める日本人好みのブレッツェルを完成させました。

外はカリッと、中はふんわりとした食感を持ち、豊かな風味が口いっぱいに広がります。

【多彩な商品ラインナップ】

定番のブレッツェルに加え、季節限定商品などバラエティ豊かな商品ラインナップで、毎日約25種類のブレッツェルを焼き上げています。

シンプルな塩味から、お惣菜系、スイーツ系まで多様な味わいの商品を取り揃えています。

■商品紹介

【ベック ブレッツェル】380円(税込)

シンプルながらも奥深い味わいを持つ定番商品。

厳選されたドイツ岩塩を使用しており、その絶妙な塩加減が生地の風味を引き立て、ブレッツェルの美味しさを一層際立たせます。

外側はカリッと、中はしっとりとした食感で、噛むほどに広がる小麦の香ばしさが特徴です。

ベック ブレッツェル

【ブッター ブレッツェル】400円(税込)

贅沢な練乳バタークリームをたっぷりと絞り込んだ一品。

練乳の優しい甘さとバターのコクが絶妙に調和し、ブレッツェルの生地と見事にマッチしています。

程よい甘さに仕上げているため、甘いものが苦手な方でも食べやすく、幅広いお客様に好評を得ています

ブッター ブレッツェル

【クリームチーズ&ニラ&ベーコン】500円(税込)

ドイツでも定番の商品をアレンジしたブレッツェル。

ニラとクリームチーズが相まってとても食べやすく一度食べたらクセになる商品です。

クリームチーズ&ニラ&ベーコン

【サラミ&チーズ】500円(税込)

サラミのスパイシーな風味とチーズの濃厚なコクが特長のおつまみに最適な一品。

サラミの旨味が噛むたびに口の中に広がり、チーズのクリーミーさがそれを包み込むことで、豊かな味わいを楽しむことができます。

ビールやワインとの相性も抜群で、今日の晩酌のお供にぴったりです。

サラミ&チーズ

【キャラメル】500円(税込)

間にたっぷりと絞ったキャラメルクリームは、濃厚で滑らかな口当たりが特徴で、ひと口食べるごとにキャラメルの豊かな風味が広がります。

トッピングにはキャラメリゼしたナッツを使用。

カリッとした食感と香ばしい香りがアクセントとなり、クリームとの相性も抜群です。

キャラメル

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 外はカリッと、中はふんわり!&Brezel appeared first on Dtimes.