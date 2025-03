「Well Green Lab 第5回」に出店！コスメハート

コスメハートは、サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルを目指す、POPUPイベント「Well Green Lab 第5回」小田急百貨店 新宿店に出店します。

コスメハート

コスメハートは、サステナブルやウェルビーイングなライフスタイルを目指す、POPUPイベント「Well Green Lab 第5回」小田急百貨店 新宿店に出店。

■ASNO(エイスノ)

ASNO-商品

Animals in South & North pole(南極、北極に生息する野生動物たち)から、名づけられたブランド名。

現代人が抱えやすい不安定な肌を見つめ豊かな大自然に敬意を表して誕生したブランドです。

原料から製品パッケージに至るまで、持続可能な素材にこだわり、厳格なヴィーガン認証及び、オーガニック認証を取得。

不安定な肌を豊かなうるおいで健やかに整え、環境に配慮することで、生物の多様性保護を目指す、韓国発ヴィーガンのクリーンビューティーブランドです。

■小田急限定 ASNO×EAT MY SOCKSコラボセット

ASNOのシートマスクとEAT MY SOCKSのソックス、お好きなミニボトルのセットを数量限定で販売!

ASNO-ミニボトル

<セット内容>

・ASNO ハイドレーションシートマスク × EAT MY SOCKS

+お好きなミニボトル(クレンジングオイル、クレンザー、トナー、クリーム)を1つプレゼント

5,500円(税込)※数量限定、なくなり次第終了

・ASNO グロウシートマスク × EAT MY SOCKS

+お好きなミニボトル(クレンジングオイル、クレンザー、トナー、クリーム)を1つプレゼント

5,500円(税込)※数量限定、なくなり次第終了

・ASNO スージングシートマスク × EAT MY SOCKS

+お好きなミニボトル(クレンジングオイル、クレンザー、トナー、クリーム)を1つプレゼント

5,500円(税込)※数量限定、なくなり次第終了

ASNO-ハイドレーションシートマスク

ハイドレーションシートマスク 5シート/2,530円(税込)

乾燥してハリ感の低下や、小ジワが気になる肌に。

ゴールドハイビスカスエキスとナツメグエキスを配合したシートマスクです。

やわらかなシートが、肌に寄り添うようにフィット。

内側からふっくらと潤いで満たし、自然なツヤを宿した質感へと導きます。

ASNO-グロウシートマスク

グロウシートマスク 5シート/2,530円(税込)

肌のくすみや、どんよりとお疲れ感が気になる時に。

マリアアザミエキスとナイアシンアミドを配合したシートマスクです。

ひたひたのやわらかなシートで肌を包み、潤いをたっぷりチャージ。

くすみを払い、内側から輝くような明るい質感へと導きます。

ASNO-スージングシートマスク

スージングシートマスク 5シート/2,750円(税込)

乾燥による肌荒れや、日差しを浴びた後のほてりが気になる時に。

植物水のミゾコウジュエキスを、シートにたっぷりと浸透させたマスクです。

シカやドクダミなど植物由来成分とのバランスで、肌荒れを落ちつかせ、キメの整った健やかな状態へと導きます。

<ASNO おすすめアイテム>

ASNO-エバーラスティング ジェントルピュリファイング クリーム

エバーラスティング ジェントルピュリファイング クリーム/55ml/5,830円(税込)

イモーテルとセラミドを配合。

敏感肌のバリア機能をサポート

乾燥してざらついたり、敏感に傾いた肌をしっとり保護する低刺激のクリームです。

イモーテル水とヒト型セラミドを配合し、肌本来のバリア機能をサポート。

べたつかないなめらかな感触で、肌の上をするすると伸び広がり、角層全体を深い潤いで満たします。

*ボトルにエアレスポンプを採用。

空気に触れることなく、最後までフレッシュな状態で使えます。

■EAT MY SOCKS

EAT MY SOCKS

EAT MY SOCKS-ストロベリースイートカップケーキ 01

EAT MY SOCKS-ストロベリースイートカップケーキ02

ストロベリースイートカップケーキ/2,970円(税込)

EAT MY SOCKS-トッズパンケーキ01

EAT MY SOCKS-トッズパンケーキ02

トッズパンケーキ/2,970円(税込)

スペイン発、ジェンダーニュートラルのソックスブランド“EAT MY SOCKS”

思いがけないものをかたどったユニークなソックスを次々とデザインしています。

ユニセックスでフリーサイズ、履き心地も良く伸縮性のある素材で男女兼用も問題ないサイズ感です。

チーズバーガー、寿司、パンケーキなどのフードコレクションから、動物や花などのトレンドアイコンまで、クリエイティブでエッジの効いた遊び心のあるソックスコレクションを多数取り揃えており、そのどれもが100%の驚きとわくわくでいっぱい。

また製品にもこだわり、使用するプラスチックはすべて100%リサイクルされています。

さらに、すべてのカートンを保護するフィルムラミネートは木材パルプで作られ、生分解性の天然物質であり、パッケージを完全にリサイクルするのに役立ちます。

【「Well Green Lab 第5回」開催概要】

■会期:2025年2月26日(水)〜2025年3月11日(火)

■POPUPスペース営業時間:11:00〜19:30

■場所:小田急百貨店 新宿店 地下1階=化粧品売場<イベントコーナー(1)>

