医療的ケア児の居場所づくりを推進！おれんじハウス「こども食堂」

おれんじハウスは、横浜市や江戸川区を拠点に保育園や児童発達支援施設を運営し、すべてのこどもとその家族の地域生活を支える「医療的ケア児の居場所づくり」活動の一環として、小児医療機関と連携し病院敷地内で「こども食堂」を実施しています。

おれんじハウスは、横浜市や江戸川区を拠点に保育園や児童発達支援施設を運営し、すべてのこどもとその家族の地域生活を支える「医療的ケア児の居場所づくり」活動の一環として、小児医療機関と連携し病院敷地内で「こども食堂」を実施。

この取り組みは、医療的ケアを必要とするこどもたちとその家族が抱える社会的課題に目を向け、すべてのこどもが安心して過ごせるインクルーシブな環境づくりを推進することを目的としています。

キッチンカーを活用し、おれんじハウス保育園の栄養士が作る手作りの食事を、病院に足を運ぶこどもやその家族を含む地域の子育て家庭に直接届け、食を通じたコミュニケーションを図ることで、医療的ケア児への理解促進と支援の輪の拡大を目指しています。

小児医療機関と協働したこの「こども食堂」は、保育・看護・発達支援の専門職が連携し、地域の子育て家庭の不安や課題に寄り添う相談の場ともなっています。

また、保育ソーシャルワークの視点を活かし、支援を求める人を適切な支援につなぐ窓口としての役割も担い、地域の多様なニーズに対応できる体制を整えています。

■病院出張型こども食堂の実施

第1回:恩賜財団済生会横浜市東部病院(2024年12月15日)

横浜市の中核病院のひとつである済生会横浜市東部病院様にて、初の病院出張型おれんじハウス「こども食堂」を実施しました。

保育園の子育て支援を病院の敷地内で実施するという初めての取り組みにも関わらず、アウトリーチ型の地域支援の重要性の観点から済生会横浜市東部病院様にも様々な面で快くご協力いただき、細かな打ち合わせを重ねて当日を迎えました。

当日は、11時の開始前から行列ができ、合計130食を提供しました。

たくさんの方々にご注目いただき、「おいしかったよ」とかわいらしい文字でメッセージカードにご感想をくれたお子様もいらっしゃいました。

済生会横浜市東部病院人材開発センター

小児プライマリケア認定看護師教育課程 小児看護専門看護師

鈴木 千琴さんより

「今回、同院でキッチンカーによるこども食堂を開催いただき、院内でとても好評でした。

救急で診療を受け検査結果を待っているこどもやご家族、病棟で付き添いをしているご家族、また親御さんが入院されているこどもやご家族にも利用をいただき、ホッとした笑顔で「とても助かりました」とお話される様子が印象的でした。

病院を受診したり、入院しているときは気が張っていることも多くありますが、食事を通してホッと一息する時間を提供できるのだと感じました。

地域を支援する役割が同院にはありますが、アウトリーチはなかなか難しく、今回のようにおれんじハウスさんと一緒に取り組むことで、地域の中の居場所作りの一端を担っていけるのだと思いました。

今後も引き続き、おれんじハウスさんとともに地域の居場所作りに貢献していけたらと思っています。

」

こども食堂当日の様子

こども食堂当日 子育て相談の様子

第2回:神奈川県立こども医療センター(2025年1月25日)

神奈川県唯一の小児専門総合病院である神奈川県立こども医療センター様にて、第2回の病院出張型こども食堂を実施しました。

今回は、入院中の親子にも食事を提供できるよう感染対策やその他の細かな調整含め全面的にご協力いただき、ミキサー食を作れるコーナーも設けて合計130食を提供しました。

また、関係機関のボランティアの方々にもご参加いただき、医療的ケアが必要なおこさまや慢性疾患を持つおこさまが地域で暮らしていくための支援ネットワークづくりとしても、実り多い取り組みとなりました。

神奈川県立こども医療センター 地域連携・家族支援局局長

星野 陸夫さんより

「おれんじハウスさんから、『こども医療センターにキッチンカーを持ち込んで、相談ブース併設のこども食堂を開きたい』と申し出がきた時に、ちょっとワクワクした期待感を抱きました。

こどもやご家族のためのイベントではあるものの、関わるすべての人が笑顔になれる活動は本当に素敵です。

コロナ禍からの閉塞感が残るこども医療センターにとっても、地域に開かれた存在に向けての一歩になった気がします。

おれんじハウスさんには、これからも大いに期待しています。」

こども食堂当日の様子(2)

こども食堂当日の様子(3)

■おれんじハウスの「医療的ケア児の居場所づくり」について

おれんじハウスの保育園では、多様なこどもたちを受け入れるインクルーシブ保育を実践しています。

特に、医療的ケアが必要なこどもたちの入園に注力し、横浜市から「医療的ケア児サポート保育園」の指定を受けています。

医療的ケア児の居場所づくり

また、保育・看護・発達支援の専門職が縦断的に連携できる強みを活かし、事業の枠組みを超えたソーシャルワークの視点から医療的ケア児を含むすべてのこどもたちが地域で安心して暮らせる「こどもまんなか社会」の実現を目指し、以下のような「こどもまんなかアクション」を展開しています。

・インクルーシブ親子キャンプ

・横浜マラソン託児サービス

・無料一時保育

・外部保育園等への医療的ケア児受け入れ支援

・横浜型医療的ケア児・者等支援者養成見学実習受け入れ

・各種子育て支援イベント

