¤¤¤è¤¤¤è¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¸þ¤«¤¦Æ£Àîºå¿À¡¡µå³¦OB¤Ï¥ë¡¼¥¡¼Åê¼ê¤ÎÂæÆ¬¤òÍ½´¶¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö70¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
°éÀ®ÏÈ¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤Ê¤¬¤é¹©Æ£¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¤è¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï2·î1Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤¬28Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Ï3·î4Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òÀï¤¤¡¢¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¤Æ³«Ëë¤Ø¸þ¤±¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÆ£Àîºå¿À¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ð¥È¥ë¡¡ÃíÌÜ¤Î»ÙÇÛ²¼Áè¤¤¡¡¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤¬ÏÃÂê¡¡¡Ö´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¡Ö1·³ÉñÂæ¤Ç¸«¤¿¤¤¡×
¡¡2025Ç¯¤ÏÆ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤â¤¢¤ê¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÁØ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤è¤êËá¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2·î24Æü¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤È¤·¤ÆDeNAÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·×9Ì¾¤ÎÅê¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9¿Í¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢À¾Í¦µ±¤ä¥Ï¥Ó¡¼¡¦¥²¥é¡¢¶ÍÉßÂóÇÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏµé¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯½©¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡¢Æ±3°Ì¤ÎÌÚ²¼Î¤ÅÔ¡¢°éÀ®1°Ì¤Î¹©Æ£ÂÙÀ®¡¢Æ±3°Ì¤ÎÁáÀîÂÀµ®¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡¢DeNAÂÇÀþ¤ËÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢µå³¦OB¤âÍê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¸½Ìò»þ¡¢ºå¿À¤ò´Þ¤á¥»¥Ñ5µåÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºÇÂ¿¾¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²¼Ìø¹ä»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌø¤ËÉ÷¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¿·¿ÍÅê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î27Æü¤ËÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¼Ìø»á¤ÏDeNAÀï¤ÇÅê¤²¤¿Åê¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÚ²¼¡¢¹©Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÚ²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½éµå¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶´¤ó¤ÇÍî¤Á¤ë¥Ü¡¼¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀ©µåÎÏ¤âÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ê1·³¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»¿¼¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°éÀ®ÏÈ¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹©Æ£¤ÎÅêµå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°éÀ®¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¡Êµå¤¬¡ËË½¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤¬¾å¼ê¤¯¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÏÂ®¤¯Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤âÎÉ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤â¤³¤È¤Î¤Û¤«Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢³«ËëÁ°¤Ë¤Ï°éÀ®¤«¤é70¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤É¤ì¤À¤±¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ºå¿ÀÅê¼ê¿Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎVÃ¥´Ô¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]
¡ÚÌø¤ËÉ÷¡Ê²¼Ìø¹ä¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤ÎÅö³ºÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡¿https://www.youtube.com/watch?v=cWIvy1x6DbE&t=108s¡Û