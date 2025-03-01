³ÚÅ·¥É¥é1¡¦½¡»³¡¡1Æü¤«¤éÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦À±ÌîÀç°ì»á¸Î¶¿¤Î²¬»³¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ÀµÍ··â¼ê¤Ø¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¡×
¡¡¤ª¤´¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦½¡»³¡ÊÌÀÂç¡Ë¤Ï¡¢1Æü¤«¤éÌÀÂç¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÀ±ÌîÀç°ì»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë²¬»³¡¦ÁÒÉß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹Åç¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¡ÊÀ±Ìî»á¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤ÎÂçÀèÇÚ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡¹¤¬¤ª¤é¤ì¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò½©¥É¥é¥Õ¥È¤ÇºÇÂ¿¤Î5µåÃÄ¤¬¶¥¹ç¤·¤¿°ïºà¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂÐ³°»î¹ç7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.438¡¢3ÂÇÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¤Ç13Ç¯¤ËµåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤ò¿ë¤²¤¿¸µ³ÚÅ·´ÆÆÄ¤ÎÀ±Ìî»á¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¡ÖÌÀÂçº²¡×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÀµÍ··â¼ê¤ÎºÂ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1·î¤Î¿·¿Í¸¦½¤²ñ¤ÇÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ò¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢À±Ìî»á¤ÎÅÂÆ²¥ì¥ê¡¼¥Õ¤ÎÁ°¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¡£À±Ìî»á¤Ï18Ç¯1·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤ÎÌÀÂçÆþ³Ø¸å¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡²ñ¤Ç¡ÖÇ³¤¨¤ëÃË¡×¤ä¡ÖÆ®¾¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅÁÀâ¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Ê¬¤â¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÌÜÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£²¬»³¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹Åç¤â¶á¤¯¡¢Í§¿Í¡¢ÃÎ¿Í¤é¤â´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÍ··â¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø¡¢²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤ÏÃå¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë