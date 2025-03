ペン1本で英語長文を攻略！ワン・ペン・メソッド(R)英語協会「英語力向上に最適な無料セミナー」

ワン・ペン・メソッド(R)英語協会は、2025年3月10日から3月30日まで、画期的な英語リーディング法「ワン・ペン・メソッド(R)」を無料で体験できるセミナーを開催します。

ワン・ペン・メソッド(R)英語協会は、2025年3月10日から3月30日まで、画期的な英語リーディング法「ワン・ペン・メソッド(R)」を無料で体験できるセミナーを開催。

このセミナーでは、ペン1本を使って英文の構造を視覚的に整理する独自の学習法を学び、短時間で英語長文がスラスラ読めるようになる方法を実践できます。

TOEIC・英検・IELTS対策、海外留学、ビジネスでの英語力向上を目指す方に最適な内容で、初心者から上級者まで幅広い層が対象です。

過去の受講者の多くが、1カ月でTOEICスコアを150点以上向上させたり、海外留学に必要な英語試験のスコアをクリアするなど、実績のあるメソッドとなっており、これを無料で体験できる貴重な機会となっています。

■なぜ今、英語リーディング力が必要なのか?拡大するインバウンド需要

グローバル化が進む現在、日本において英語の必要性は飛躍的に高まっています。

日本政府観光局(JNTO)によると、2024年の訪日外国人数は3,687万人と過去最高を記録。

観光・ビジネス・教育の各分野で外国人と英語でのやり取りが求められる機会が急増しています。

また、日本企業のグローバル展開も進んでいます。

日本人の海外在留者は129万人(2023年10月1日時点 海外在留邦人数調査統計 外務省調べ)となっており、統計を取り始めた1989年の58万7,000人から、34年間で2倍にまで増えています。

このように、日本企業の海外進出が加速する中、ビジネスパーソンには、ビジネス的な英会話力はもちろんのこと、会話だけでなく、「英語でのメールを読み理解する」「英語でのレポートを読む」「英語で契約書を読む」など実践的なリーディングスキルも求められています。

■日本人の英語力の現状

一方、文部科学省の調査によると、日本人の英語力は16カ国中15位と低水準にとどまっています(高度な英語力をもつ人の割合は、シンガポールが1位で40%以上。

スウェーデンが2位の40%弱。

一方、日本で高度な英語力をもつ人の割合は数パーセント)。

日本人の場合、「商品に貼られた英語のラベルを読んで、何の商品なのかが分かる」といったベーシックな英語力はあっても、ビジネス文書の読解やビジネス英会話力など高度な英語力をもつ人は極めてすくないという結果になっています。

こうした課題を解決するために開発されたのが「ワン・ペン・メソッド(R)」です。

■ワン・ペン・メソッド(R)とは?

「ワン・ペン・メソッド(R)」は、ペン1本を使って英文の構造を7種類のマークをつけて整理することで、視覚的に文法を理解し、スムーズに長文を読み解くことができる画期的な英語リーディング学習法です。

本メソッドの実践者からは、以下のような成果報告が寄せられています。

体験前:「英文を読んでも意味が入ってこない」「単語は分かるのに、文章の全体像がつかめない」

体験後:「英文をスムーズに読めるようになり、意味が明確に理解できるようになった」「ワン・ペン・メソッド(R)を使ってリーディングの練習をしたら、TOEICスコアが1カ月で100点以上アップした」

講座はオンラインを使い少人数で行っています

正確に速く英文が読めるように読み方を添削しながら指導します

■ワン・ペン・メソッド(R)の特長とメリット

【ペン1本あれば誰でも実践可能】

特別な教材や電子機器は不要。

普段使っているペン1本があれば、すぐに学習を始められます。

【たった2時間でもリーディング力の向上を実感】

短時間で英語の構造が理解できるようになり、「まるで日本語を読むように」スムーズに英文を読めるようになります。

【初心者から上級者まで対応】

英語を学習し始めた初心者の方から、TOEICや英検対策、留学準備を行う中上級者まで、幅広いレベルの方に適用可能。

【TOEIC・英検・IELTSのスコアアップに直結】

多くの受講者が短期間でリーディング力を向上させ、試験のスコアアップを実現しています。

【英語学習が「楽しくなる」メソッド】

視覚的に英文を整理することで、文章の意味が直感的に理解できるため、学習のストレスが軽減。

英語学習が楽しくなり、継続しやすくなります。

■セミナー詳細

セミナー名 : ワン・ペン・メソッド(R) 無料セミナー

開催期間 : 2025年3月10日〜3月31日

※開催日時は下記のリンクより確認してください。

セミナーは2.5時間

開催形式 : オンライン(Zoomを予定)

対象年齢 : 小学校5年生以上〜シニアまで

参加費 : 無料

セミナー内容: ・ペン1本でできる英語リーディングの極意

・7種類のマークで英文を視覚的に整理する方法

・TOEIC・英検のスコアアップにつながる実践演習

セミナーはオンラインで少人数にて開催

