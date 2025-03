泡質と香りを選べる石けん！リーフ＆ボタニクス「マザーソープ」

松山油脂は、リーフ&ボタニクスの「マザーソープ」と「バスシュガー」「バスソルト」を2025年3月12日(水)にリニューアル発売します。

リーフ&ボタニクス「マザーソープ」

松山油脂は、リーフ&ボタニクスの「マザーソープ」と「バスシュガー」「バスソルト」を2025年3月12日(水)にリニューアル発売。

特にマザーソープは香りや素材感だけでなく、肌の状態に合わせて選べる6種類へと生まれ変わりました。

敏感肌はふんわりした泡ですっきりと、毛穴汚れはきめ細かくクリーミーな泡でさっぱりと、乾燥肌は保湿成分を含んだ弾力のある泡でしっとりと。

それぞれの肌の状態に合わせて選べるように素材を厳選、製法の特性を生かして、泡質と洗い上がりに変化を持たせました。

6種類すべてが洗顔に適した石けんです。

また、新たな香りとしてティーツリーとモミを加えました。

すがすがしいウッディな香りです。

肌の状態に合わせて選べる安心感と、香りと色を選ぶ楽しみ、どちらも大切に考えてラインアップしています。

「バスシュガー」と「バスソルト」もマザーソープと同じ香り、計6種類になりました。

「バスシュガー」はお湯をまろやかにしながら肌に潤いを与え、「バスソルト」は肌のキメを整え、なめらかにします。

香りはマザーソープと同じで、毎日のバスタイムをより楽しく、肌にやさしいものにします。

【製品概要】

ブランド名: LEAF&BOTANICS(リーフ&ボタニクス)

製品名 : マザーソープ ラベンダー 90g 506円

マザーソープ ゼラニウム 90g 506円

マザーソープ モミ 90g 506円

マザーソープ グレープフルーツ 90g 506円

マザーソープ レモングラス 90g 506円

マザーソープ ティーツリー 90g 506円

バスシュガー ラベンダー 40g 286円

バスシュガー ゼラニウム 40g 286円

バスシュガー モミ 40g 286円

バスソルト グレープフルーツ 40g 286円

バスソルト レモングラス 40g 286円

バスソルト ティーツリー 40g 286円

※価格はすべて税込表示です。

成分 : パラベン・合成香料・合成着色料・鉱物油・シリコーン不使用

発売日 : 2025年3月12日(水)一般発売

