スペシャル水風呂や高温サウナ＆塩サウナで特別イベント！佐倉天然温泉 澄流『澄流でととのうサウナウィーク』

佐倉天然温泉 澄流『澄流でととのうサウナウィーク』

楽久屋は、2025年3月1日から3月7日まで、千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流(すみれ)」でサウナ特化イベント『澄流でととのうサウナウィーク』を開催。

同社は東京・千葉・山梨・岐阜の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「COCOFURO ますの湯」、「野天風呂 湯の郷」、「南柏天然温泉 すみれ」、「佐倉天然温泉 澄流」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」、「COCOFURO おおみね湯」の11店舗を運営しています。

今回のイベントは日替わり岩盤アウフグースや「サ道」タナカカツキ先生デザインのオリジナルタオルプレゼント、スペシャル水風呂や高温サウナ&塩サウナで特別イベント、お食事処でオロポ&オロックス半額キャンペーンなど多数のイベントを用意。

■アウフグースイベント開催

岩盤浴蒸香の間(じょうこうのま)にてアウフグースイベントを開催します。

3月1日(土)【おおはしグース】

開催時間:15:10/17:10/19:10

★Aufguss Championship Japan 2025

東日本予選 団体出場予定!

3月2日(日)【はね】

開催時間:14:10/16:10/18:10

★「香風熱波」洗練されたアロマによる心地よい香りと華麗なタオル捌きによる熱波をお届けします!

3月3日(月)【トルネードK山】

開催時間:19:10/20:10/21:10

★考えるな!感じろ!これは現実ではない!時空が歪んだカオスなパラレルワールドだ!

3月4日(火)【守護神家入】

開催時間:16:10/18:10/20:10

★湯舞音袖ヶ浦店所属の現役大学生アウフグースマスター

3月5日(水)【みーちゃん】

開催時間:17:10/19:10/21:10

★120℃の高温サウナから生まれし煉獄の悪魔・みーちゃん。

おひとりおひとりに感謝の気持ちを込めて、まっすぐな風をお届けします!

3月6日(木)【だーりん吉田】

開催時間:19:10/20:10/21:10

★サウナーのだーりん代表!皆さんの心の照明係、だーりん吉田です!

3月7日(金)【白樺タケル】

開催時間:18:10/19:10/20:10

★サウナ北欧からやってきた、熱波師とシンガーソングライターの二足の草鞋で活躍する熱波師。

オリジナルミュージックで、chillaxアウフグースを届ける。

■「サ道」タナカカツキ先生デザインタオルプレゼント

3月7日(金)にご入浴されるお客様先着800名様に「サ道」作者タナカカツキ先生デザインのオリジナルタオルがプレゼントされます!

サウナの日記念タオル2025

■スペシャル水風呂ウィーク

3月1日〜3月7日まで、サウナウィーク限定のスペシャル水風呂を開催します。

・3月1日/2日「生ハーブ」

・3月3日/4日「伊良コーラ」

・3月5〜7日「スカッとブルー」

■高温サウナで「アロマイス体験」

3月1日〜3月7日まで、高温サウナでアロマイス体験を行います。

毎日10時、14時、18時、22時に高温サウナストーンに岩盤浴限定「アロマイス」を設置します。

アロマイスとは天然素材を独自の製法で抽出してアロマを球状に凍らせたアイスボールです。

サウナ室全体に広がる天然アロマの香りを楽しめます。

※アロマは「秋田県産天然くろもじ茶」「静岡県掛川産煎りたてほうじ茶」「静岡県掛川産玄米茶」などを使用します。

アロマイス

■よもぎ泥塩サウナに「アロマカラーソルト」

3月1日〜3月7日まで、男女よもぎ泥塩サウナの塩を「アロマカラーソルト」に変更します。

アロマの香りとカラフルな見た目で、いつもよりちょっと贅沢な塩サウナタイムを楽しめます。

■37(サウナ)にちなんでイオンウォータープレゼント

期間中、3月1日〜7日がお誕生日の方、または37歳の方にサウナ公式飲料「イオンウォーター500ml」がプレゼントされます!

※写真付きの証明書をご提示ください。

■サウナの妖精『トントゥを探せ』

フィンランドでは、トントゥという妖精がサウナ室に住み、サウナを楽しむ人達を見守ってくれていると信じられています。

澄流に住み着いたトントゥを3体見つけて応募すると、抽選で澄流ペア入浴招待券を5組10名様にプレゼントされます。

■オロポ&オロックスが半額!

期間中、湯けむりレストランPALMにて

・オロポが通常480円(税込)のところ240円(税込)!

・オロックスが通常520円(税込)のところ260円(税込)!

サウナ後にはぜひ湯けむりレストランPALMを利用ください♪

■「澄流」の魅力

1. 竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉

澄流の泉質「含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性に効果があり、また身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われています。

竹林を眺めながら自家源泉「佐倉染井野温泉」をおたのしみください。

露天風呂

2. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。

この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。

お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。

■手ぶらで楽しむバーベキュー!「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

澄流では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンが楽しめます。

竹林を抜ける風を感じながら、家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。

1人前1,980円(税込) 2名様〜予約可能

ジンギスカン予約TEL:043-312-0617

遠野式バケツジンギスカン

■「澄流」のサウナの魅力

1. 爆風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、澄流名物『爆風ロウリュ』開始の合図。

無機質なパンカールーバーから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風ロウリュ』に設定しています。

2. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。

澄流の水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。

超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験ください。

3. 竹林を眺めながらの『最高のととのい体験』

澄流自慢の竹林を眺めながら外気浴。

都会の喧騒を忘れ、風に揺れる木々や竹のざわめき、鳥のさえずりに虫たちの合唱…。

最高に贅沢な外気浴を堪能できます。

4. よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。

ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

5. セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

友達同士はもちろん、カップルで楽しめる着衣型サウナです。

お客様自身で熱したストーンに水をかけることでロウリュができます。

室内では天然ハーブから独自の製法で抽出したアロマ水を球状に凍らせた「アロマイス」を熱したストーンの上に置いてロウリュする「アロマイスロウリュ」も楽しめます。

6. ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

30分に一回音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できます。

さらに、七色に光るステージライトとミラーボールで室内を照らすことにより、視覚でも楽しめる新感覚の岩盤浴です。

ミュージックロウリュサウナ

外観

【施設概要】

店舗名称 :佐倉天然温泉 澄流(すみれ)

営業時間 :7:00〜24:00

定休日 :3月・6月・9月・12月の第2木曜日

施設内容 :(男女共通)

・4種類の露天風呂

源泉かけ流し岩風呂 源泉くつろぎの湯

高濃度炭酸泉 源泉寝ころび湯

・4種類の屋内風呂

源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 気泡湯 水風呂

・2種類のサウナ

熱風オートロウリュサウナ よもぎ泥塩サウナ

・3種類の岩盤浴

熱響の間 蒸香(じょうこう)の間 石癒(いやし)の間

・リラクゼーション

整体 フットケア アカスリ

・食事施設

湯けむりレストランPALM

・無料休憩所

休憩処、ラウンジ

・有料休憩所

岩盤専用ラウンジ

・その他

マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所

料金(税込):・入館料大人

平日950円 土日祝1,100円 回数券8,800円(10回分)

・入館料小人(中学生未満)

平日500円 土日祝600円

・岩盤浴600円

温泉 :pH値7.54

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症

アクセス :京成本線「臼井」駅より車で6分

駐車場 :151台

延べ床面積:1614.6平方メートル

所在地 :〒285-0831 千葉県佐倉市染井野4-7-3

TEL :043-497-2625(風呂にゴー)

