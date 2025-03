ブルーベリーの甘酸っぱい味わい！ブルボン「しっとりソフトクッキー鉄分」

ブルボンは、1本で約1/2日分※の鉄分が摂取できる「しっとりソフトクッキー鉄分」を2025年3月4日(火)にリニューアル発売します。

ブルボン「しっとりソフトクッキー鉄分」

内容量 :293g(個装紙込み)

発売日 :2025年3月4日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

「しっとりソフトクッキー鉄分」は、ミニサイズで個包装してあり、1袋30本(目安個数)入りのソフトクッキーです。

今回のリニューアルでは、不足しがちな鉄分を甘酸っぱいブルーベリー味とともに摂取できる仕様に変更しました。

食物繊維も入った栄養機能食品で、一家に1袋常備しておきたい商品です。

※栄養素等表示基準値を目安にしています。

