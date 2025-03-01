23¶è¤Ê¤Î¤ËŽ¢Î¦¤Î¸ÉÅçŽ£ÅÔÌ±¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤Î¼ÂÂÖ
ËöÊÂ½Ó»Ê¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤Ï¢ºÜ¡Ö¼óÅÔ·÷¡¢½»¤à¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¡£º£²ó¤ÏÊ¿°æ±Ø¤Î¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤ò»¶ºö¤·¤Þ¤¹¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤Ï¹¾¸ÍÀî¶èÊ¿°æ¤ò¡Ö¿²¤Ëµ¢¤ë³¹¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢½»¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·úÃÛ²ñ¼Ò¤äÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡£¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Î´é¤Ö¤ì¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢¾ïÏ¢¤ÎµÈ¾Í»û¤ä·ÃÈæ¼÷¡¢¿·½É¡¢ÌÜ¹õ¡¢ºÇ¶á¤À¤ÈËÌÀé½»¤äÂçµÜ¤Ê¤ó¤«¤â¿Íµ¤¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤â¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤Ð¤«¤ê¡£
¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢½»¤ß¿´ÃÏ¤ÏÈ´·²¤È»×¤ï¤ì¤ë³¹¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄê¤á¡¢¤½¤³¤ò¼ÂºÝ¤ËÊâ¤¡¢½»¤à¿Í¤ÎÀ¼¤È¡¢³Æ¼ï¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö½»¤ß¤¿¤¤³¹¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¡Ö½»¤à¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö»°¶ÈÃÏ¡×¤ÎÉ÷¾ð¤¬»Ä¤ë³¹ÊÂ¤ß¤Ë·ú¤Ä¥¿¥ï¥Þ¥ó
¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Í¡¢¥Ò¥é¥¤¥Æ¥é¥¹¡Ê¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¡Ë¡£¤ê¤Ã¤Ñ¤¹¤®¤ë¤è¤Ê¡£¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤Í¡×
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï³Ö½µ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ÈËÜÏ¢ºÜ¤Î²áµîµ»ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¹
¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½éÏ·¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¸«¾å¤²¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
JRÅìÆüËÜÁíÉðÀþÊ¿°æ±Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÊ¿°æ3-30¡Ë¤ÎËÌ¸ý¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ëËÌ¸ý¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃÏ°è½»Ì±¤Î¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢µÊ±ì½ê¤â´°È÷¡¢ÅÌÊâ¿ô½½ÉÃ·÷Æâ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤´Ä¶¤À¡£
¡Ú²èÁü17Ëç¡Û23¶è¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡×³¹¡¦Ê¿°æ¡£°ì¸«ÃÏÌ£¤À¤¬¡¢¿Í¾ð¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¸Ä¿ÍÅ¹¤âÂ¿¤¤
¡ÖÊ¿°æ¤Ã¤ÆÅÚÃÏ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤³¹¤Ê¤Î¤Ë¤µ¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
Ï·¿Í¤ÏºÆ¤Ó¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¤ò¸«¾å¤²¤¿¡£
2024Ç¯11·î½×¹©¡¢Ê¿°æ±ØÁ°¤Î¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢¤Û¤é¤¢¤Ã¤Á¡×
ÃËÀ¤ÏÂÎ¤Î¸þ¤¤ò¤°¤ë¤ê¤ÈÌá¤·¡¢³ÜÀè¤Ç»Ø¤·¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢±Ø¼Ë¤ÎÏÆ¤Ë¤¢¤ë¥Ð¥¹Ää¤ò¸«¤ä¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¥Ð¥¹Ää¤«¤é¤µ¡¢¹¾¸ÍÀî¶¥Äú¾ì¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¹¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¡£±ØÁ°¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë³¹¤Ê¤ó¤À¡£¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¿°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¹â²Í²¼¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ø¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¹¤ÎÄäÎ±½ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ê¿°æ±Ø¤ÎËÌ¸ý¤ò½Ð¤ë¤È¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤Ï2024Ç¯¤Î11·î¤Ë´°À®¤·¤¿¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¤Î°ÒÍÆ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜÀþ¤ò±¦¤Ë°Ü¤»¤Ð¡¢¶¥Äú¾ì¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹Ää¤À¡£¥ì¡¼¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆü¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¶Ø±ì¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ç¤«¤Ç¤«¤ÈÅ½¤é¤ì¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÅÔÆâÍ¿ô¤Î¡Ö»°¶ÈÃÏ¡×¤À¤Ã¤¿Ê¿°æ
ÎÁÍý²°¤ä·Ýµ¸²°¡¢ÂÔ¹çÃã²°¤Ê¤É¤Î¶È¼ï¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö»°¶ÈÃÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡£Ê¿°æ¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤âÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿»°¶ÈÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤ÎÍ·¶½ÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡Ø²Ö³¹¤Î°úÎÏ Åìµþ¤Î»°¶ÈÃÏ¡¢ÀÖÀþÀ×¤òÊâ¤¯¡Ù¡Ê»°±ºÅ¸¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿°æ¤Ë¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÁ°¤Î1920Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¡Ø¼÷Äâ¡Ù¡ØÅÄÃæÄâ¡Ù¡Ø±é·Ý¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ø´Ý»²Äâ¡Ù¤Ê¤É¤Î´óÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢±Ç²è´Û¤Î¡Ø¾®¾¾ÀîÅÅµ¤´Û¡Ù¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸ÌÀ³«²½¤ÎÌë¤¬ÌÀ¤±¤ê¤ã Ê¿°æÅÄ¤ó¤Ü¤Î³¿¤Î»Ò »°Ì£¡Ê¤·¤ã¤ß¡Ë¤Î²»¿§¤ËÍÙ¤ê¤À¤¹ Å·²¼À²¤ì¤Æ¤ÎÂÀÊ¿Ä® Ê¿°æÅÄ¤ó¤Ü¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È²Î¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£·Ý¼Ô½°¤âÂ¿¤¯¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
±Ø¤ÎÆî¸ý³¦·¨¤òÊâ¤±¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ±Æ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÁÍý²°¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
·úÃÛ¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î³¹¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Î¦¤Î¸ÉÅç¤À¤«¤é¤³¤½½»¤ß¤ä¤¹¤¤
³¹¤Î¤³¤È¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¯¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢Ê¿°æ¤Ç20Ç¯¶á¤¯ÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¡¢6Ç¯Á°¤ËÆÈÎ©ÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂç»°¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶èÊ¿°æ5¡¾10¡¾7¡Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎÃçÂ¼Í§Â§¤µ¤ó¤À¡£
Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÎË¬Ìä¤À¤¬¡¢²÷¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂç»°¡×ÂåÉ½¤ÎÃçÂ¼Í§Â§¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿°æ¤Ã¤Æ¡¢Àî¤ÈÀî¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿Î¦¤Î¸ÉÅç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶áÎÙ±Ø¤Î¶Ó»åÄ®¤È¤«¾®´ä¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤Ê³¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê³¹¤«¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢¡È¿²¤Ëµ¢¤ë³¹¡É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÉÌþ¤ä¤·¤Î³¹¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿²¤Ëµ¢¤ë³¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡È¤Û¤Ã¤È¤ª¤Á¤Ä¤±¤ëÌþ¤ä¤·¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¡£¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¢¤¿¤ê¤¬ÃÏ¸µÌ±¤é¤·¤µ¤«¡£
Àî¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿³¹¡£ÀÖ¤¤ÅÀ¤Ç¼¨¤·¤¿¾ì½ê¤¬Ê¿°æ±Ø¤À¡Ê¹ñÅÚÃÏÍý±¡ ÅÅ»Ò¹ñÅÚWeb¤«¤éÉ®¼ÔºîÀ®¡Ë
ÃÏ¿Þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤¬¡¢Ê¿°æ¤ÏµìÃæÀî¤È¹ÓÀî¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÎ¦¤Î¸ÉÅç¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¡¢½»¤à¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤³¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶áÎÙ¤«¤éÀî¤ò±Û¤¨¤Æ¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÀî¤ò±Û¤¨¤Æ¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Ô¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÎ¤Ã¤¿´é¤¬Â¿¤¤¤«¤é¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ó»åÄ®¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç5Ê¬ÄøÅÙ¤À¤·¡¢Åìµþ±Ø¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤³¤«¤é½½¿ôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÄÌ¶Ð¤Ë¤âÊØÍø¡£»Å»ö¤äÍ·¤Ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³¹¤Ë¹Ô¤¯¤±¤É¡¢Ìë¤ÏÃÏ¸µÊ¿°æ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ó¤ÊÊ¿°æ¤Ë¤âºÆ³«È¯¤ÎÇÈ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿
Î¦¤Î¸ÉÅç¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½»Ì±¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÅÅ¼Ö¤ò»È¤¨¤Ð¸æÃã¥Î¿å¤È¤«¿åÆ»¶¶¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÀ¸³¹¤Þ¤Ç¤¹¤°¤À¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤µ¤ó¤ä¡¢¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤É¤¬¤ï¤ê¤ÈÂ¿¤¯°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ÎÅì¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤ë¶Ó»åÄ®¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³¹¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤â¹â¤¤¡£¹ÓÀî¤ÎÀè¤Î¾®´ä¤Ï¼£°Â¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÊ¿°æ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
½»¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È²ÈÄÂ¤ò´Þ¤áÊª²Á¤Ï°Â¤¤¤·¡¢Ê¿°æ¤ÎÎÉ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¤òÊ¿°æ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½»¤ßÂ³¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡É·ëº§¤·¤¿¤ó¤Ç½»¤ßÂØ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤±¤Ã¤³¤¦Â¿¤¤¡£¤è¤½¤Ë½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¿°æ¤¬¤¤¤¤¡É¤È¤Ê¤ë¡£½»¤à¤ÈÄ¹¤¤³¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤ÏºÆ³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿°æ±ØÆîÂ¦¤ÎÊ¿°æ4ÃúÌÜ¤ËÂçµ¬ÌÏ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥Æ¥£¥Æ¥é¥¹Ê¿°æ¤¬½×¹©¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÆ³«È¯¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÊ¿°æ1¡Á7ÃúÌÜ¤Î2015Ç¯1·î¤È2025Ç¯1·î¤Î¿Í¸ý¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î¿ô¤³¤½Èù¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê¿°æ±Ø¤ÎÆî¸ý³¦·¨¤Î4ÃúÌÜ¤Ï6103¿Í¤«¤é7244¿Í¤È1000¿Í°Ê¾åÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê½»Ì±´ðËÜÂæÄ¢¤è¤ê¡Ë¡£
¡ÖºÆ³«È¯¤ÎÇÈ¤Ï¡¢ËÌ¸ý¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬±ØÁ°ÅÌÊâ¿ô½½ÉÃ¤Î¥×¥é¥¦¥É¥¿¥ï¡¼Ê¿°æ¤Ç¤¹¡£¹âÁØ³¬¤Ç120Öµé¤ÎÊª·ï¤Ï2²¯5000Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿°æ¤Ë²¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢2LDK¡¢55Ö¤¯¤é¤¤¤ÎÊª·ï¤Ç¤¹¤È·î³Û²ÈÄÂ¤Ï25Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Êç½¸¤ÈÆ±»þ¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊ¿°æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¥»¥ì¥Ö¤Ê´¶¤¸¤Î¾ðÊó¤òÍåÎó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿°æ¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ½îÌ±¤Î³¹¤À¡£
¡Ö°ìÉô¤ÎºÆ³«È¯ÃÏ°è¤ò½ü¤±¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤Ï¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¤è¡£1DK¤¯¤é¤¤¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥×¤À¤È5.5Ëü¡Á7.5Ëü±ß¡£2LDK50Ö¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤À¤È11Ëü¡Á13Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤é¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¶Ó»åÄ®¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢3Ëü¡Á4Ëü±ß¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
ÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÂç»°¡×¤Î³°´Ñ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤È¤ó¤«¤Ä²°
±Ø¤òÇØ¤ËÆî¤Ë±ä¤Ó¤ëÊ¿°æ±ØÄÌ¤ê¤òÊâ¤¯¤È¡¢6ËÜ¤ÎÆ»¤¬Æþ¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤³¤ò±¦¤ËÀÞ¤ì¤Æ40m¤Û¤É¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç´ñÌ¯¤Ê¹½¤¨¤Î¤È¤ó¤«¤Ä²°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤µ¤óÄâ¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥®¥¿¡¼¡£¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¡¼¤Ë¤Ï¡ÖROCK AND ROLL¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ë¡£¼ã´³¡¢í´í°¤·¤Ê¤¬¤éÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÎË¬Ìä¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¥é¥ó¥Á 180g¡×¡Ê850±ßÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤À¡£Äø¤è¤¯ÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤È¤ó¤«¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤«¤é»Å¾å¤²¤¿Ì£Á¹½Á¤¬ÀäÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¥é¥ó¥Á 180g¡¦850±ßÀÇ¹þ¤ß¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤È¤³¤í¶¹¤·¤ÈÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â±Ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÌðÂô±ÊµÈ¡Ë´ØÏ¢¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¿©¸å¤Ë¤ª¤º¤ª¤º¤ÈÍèÅ¹¤Î¼ñ»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÊ¿°æ¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤è¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ê¿°æ±Ø¤ÎÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤µ¤óÄâ¡×¤Ï¤³¤ÎÃÏ¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÏ·ÊÞ¤À¡£2ÂåÌÜÅ¹¼ç¤ÎÂìÅÄ¾»¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê¿°æ¤Î³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä ¤µ¤óÄâ¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¦ÂìÅÄ¾»¹°¤µ¤ó ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤³¤Î³¹¤Ï¡¢Â¾¤Î¾ì½ê¤«¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ÎÅ¹¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Å¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
±Ø¤Î¼þÊÕ¤Ï¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢°ìÊâÏ©ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¸Ä¿ÍÅ¹¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤¦¤Á¤À¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÃÏ¸µ¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤Ç¤Í¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¡ÊÂìÅÄ¤µ¤ó¡Ë
À¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤âÊ¿°æ¤À¤È¤¤¤¦ÂìÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï²»³Ú¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌðÂô±ÊµÈ°¦¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤âÍÌ¾¤À¡£
¤³¤ÎÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤ÏºÂÉß¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£¤³¤³¤ÇÄê´üÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖËÍ¤Ï2ÂåÌÜ¤Ç¡¢½éÂå¤Î¿ÆÉã¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤µ¡¢¤½¤Îº¢¤ÏÅ¹Ãæ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥°¥Ã¥º¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï±Ê¤Á¤ã¤ó°ì¿§¤À¤Í¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
Å¹¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëºÂÉß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥×¤ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Äê´üÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÊ¿°æ¤ÏÊª²Á¤â°Â¤¤¤·¡¢ÁíÉðÀþ¤Î²÷Â®¤¬Ää¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ö¤ó²ÈÄÂ¤â°Â¤¤¡£¤¢¤È¡¢Ä¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¿´¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¤ë¡£½»Ì±¤Î¸òÎ®¤âÀ¹¤ó¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤Ê¤ó¤«¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¡£½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹ÓÀî¤ÎÅÚ¼ê¤ÇÀéËÜºùº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²Æ¤Ë¤ÏÄ®²ñÀÄÇ¯Éô¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¾å¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÂìÅÄ¤µ¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ºÆ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Ê¿°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯
½îÌ±´¶³Ð¤È²¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÊ¿°æ¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¸À¤ï¤ì¤ëºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤Ö¤óÊ¿°æ¤Î³¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂìÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£Î¦¤Î¸ÉÅç¤Ë¡¢½»¤à¤È¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¡É¤¤¤¤³¹¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û²£ÉÍ¤Ê¤Î¤ËŽ¢¤«¤Ê¤êÃÏÌ£Ž£"¸µ°Ç»Ô"¤¬¤¢¤ë³¹¤Î¼ÂÂÖ¡¡ÆüËÜ½é¤ÎÍÎ¼°¶¥ÇÏ¾ì¤â¤¢¤ëŽ¢º¬´ßŽ£¤Ë¹¤¬¤ë¸÷·Ê¡¡¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â°ì¸«ÃÏÌ£¡¢¤·¤«¤·±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¡¦º¬´ß¤ò¡¢³¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎËöÊÂ½Ó»Ê¤µ¤ó¤¬ÃµË¬¡¢ËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËöÊÂ ½Ó»Ê ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë