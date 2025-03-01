½Õµ¨CÅê¤²¹þ¤ß²¦¤Îºå¿À¡¦Â¼¾å¡¡µ¹ÌîºÂ¥È¥Ã¥×¤Î·×786µå¡ª³«Ëë¤«¤é¡ÖºÍÌÚ¤È2¿Í¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡³«ËëÅê¼ê¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëºå¿À¡¦Â¼¾å¤¬µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Î¡ÈÅê¤²¹þ¤ß²¦¡É¤È¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÄù¤á¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤â¤¤¤¤Åêµå¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤À¤«¤éÈè¤ì¤â¤Ê¤¤¡×¤È42µå¡£·×786µå¤Çµ¹ÌîºÂ¥È¥Ã¥×¤Îµå¿ô¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥È¥Ã¥×¡©¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤Ã¤ÈÅê¤²¤Æ¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´¨¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤êÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡×¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î½õ¸À¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Ä¾µå¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ¶áËÜ¤Î½õ¸À¤â¼õ¤±¤¿¡ÈÃ¸Ï©Åç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡É¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼ÂÀï¤Ç»î¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£
¡¡7ÆüDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤«¤é¶âÍË¥í¡¼¥Æ¤Ç³«Ëë¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¡£¡ÖºÍÌÚ¤È2¿Í¤Ç¥«¡¼¥ÉÆ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È98Ç¯À¸¤Þ¤ì¥³¥ó¥Ó¤Î¶¦Æ®¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë