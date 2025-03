リスクモンスターは、子会社であるリスモン・ビジネス・ポータルが提供する低価格グループウェアサービス「J-MOTTOグループウェア」において、SmartHRが提供する人事・労務管理サービス「SmartHR」とのユーザー情報連携機能が2025年2月26日にリリース。

J-MOTTOグループウェア

リスクモンスターは、子会社であるリスモン・ビジネス・ポータルが提供する低価格グループウェアサービス「J-MOTTOグループウェア」において、SmartHRが提供する人事・労務管理サービス「SmartHR」とのユーザー情報連携機能が2025年2月26日にリリースされました。

この機能の追加により、SmartHRで管理している社員情報をJ-MOTTOグループウェアにワンクリックで反映できるようになり、ユーザー登録や情報更新の手間を大幅に削減できます。

■SmartHR連携の詳細

この機能により、「SmartHR」に登録されているユーザー情報をJ-MOTTOグループウェアと連携できるようになります。

「SmartHR」上の従業員リスト情報を取り込むことで、新入社員のユーザー登録や、社員情報の変更時の更新をワンクリックで一括管理できます。

また、取り込むユーザーは任意で選択できるため、グループウェアのアカウントが不要な社員を除外することも可能です。

本機能は、J-MOTTOグループウェアを利用中のすべての会員様が無料で利用できます。

リスクモンスターグループでは、今後もクラウドサービスの機能充実を図り、より多くの企業様の業務効率化を支援していきます。

■「J-MOTTOグループウェア」サービス詳細

サービス概要: クラウド・SaaS型グループウェア

料金体系 : 初期費用0円、1人あたり月額200円〜

(月額4,000円/20ユーザー・ディスク容量300MBまで)

主な機能 : スケジュール管理、掲示板、ワークフローなど26機能

対応デバイス: PC、スマートフォン、タブレット

特長 : だれでも直感的に利用できる使いやすさと充実のサポート体制

表彰実績 : 『ITトレンド年間ランキング』グループウェア領域 8年連続1位

『ITreview Grid Award』最高評価“LEADER” 19期連続受賞

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「SmartHR」とのシステム連携を開始!J-MOTTOグループウェア appeared first on Dtimes.