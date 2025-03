WEBきっぷの先行販売を開始！立山黒部アルペンルート

「立山黒部アルペンルート」は、2025年2月28日(金)よりインターネットきっぷ販売サービス「WEBきっぷ」において一部区間を対象に先行販売を開始します。

その他全区間の商品は、通常販売として3月14日(金)より順次販売を開始する予定です。

【「WEBきっぷ」とは?】

「WEBきっぷ」は事前に立山駅発・扇沢発の乗車予約ができ、自動受取機で簡単に受け取れる便利なきっぷです。

3月14日(金)の通常販売に先駆け、2月28日(金)からは人気区間に限り先行販売を行います。

また本年は新たに、富山地方鉄道を利用することで駐車場の心配もなく、環境負荷低減及び地域交通活性化にも寄与できる「トレインエコきっぷ」の販売や、例年好評の早期割引きっぷ「早割10」シリーズを夏・秋シーズンに向けて販売する予定です。

【立山黒部フォトコンテスト #たてくろフォトコン について】

例年開催されている #たてくろフォトコン は、立山黒部アルペンルート内で撮影された「テーマに沿った写真」を募集し受賞作品を発表することで来訪者目線でのリアルな立山の魅力を広く発信しているフォトコンテストです。

開催から10回目を迎えた今回は、総応募数991件の中から10作品が受賞しました。

立山黒部アルペンルートアンバサダーのフォトグラファー・イナガキヤスト氏の選考による「アルペンルートの本気賞」として選ばれた、黒部平で撮影された作品をはじめ、清涼感あふれる夏のみくりが池や秋晴れの空と紅葉を収めた作品のほか、昨年で運行を終了したトロリーバスに別れを惜しむ作品などが選ばれました。

すべての受賞作品は、たてくろフォトコン特設サイト内で現在公開中です。

白銀の世界が広がる「春」から始まり、平地より約15℃も涼しい「夏」、早く始まり長く楽しめる紅葉が魅力の「秋」へと続く立山黒部アルペンルート。

6月から開催のイベント「見に行こう!みくりが池!」や「おおかみこどもの雨と雪パネル展」、「スタンプラリー」などの関連情報は現在特設サイトで公開中。

立山黒部アルペンルート・2025メインビジュアル

人気の紅葉スポット・大観峰〜黒部平

【立山黒部アルペンルートとは?】

中部山岳国立公園・立山にある世界有数の山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間はケーブルカーやバス、ロープウェイなど6つの乗り物を乗り継いで移動することができ、標高3,000m級の立山連峰や黒部ダムの絶景を気軽に楽しむことができます。

2025年度営業期間(予定):4月15日(火)〜11月30日(日)

※立山トンネル電気バスは2025年4月15日より運行予定

立山黒部アルペンルート路線図

