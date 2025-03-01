シュツットガルトvsバイエルン スタメン発表
[2.28 ブンデスリーガ第24節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 F. Jeltsch
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 14 L. Jaquez
DF 15 パスカル・シュテンツェル
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
セバスティアン・ヘーネス
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 J. Urbig
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
※28:30開始
<出場メンバー>
[シュツットガルト]
先発
GK 33 アレクサンダー・ニューベル
DF 4 ヨシュア・バグノマン
DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット
DF 24 ユリアン・シャボット
DF 29 F. Jeltsch
MF 6 アンジェロ・スティラー
MF 16 アタカン・カラソル
MF 18 ジェイミー・レーベリンク
MF 27 クリス・フューリッヒ
FW 26 デニズ・ウンダブ
控え
GK 1 ファビアン・ブレドロウ
DF 3 ラモン・ヘンドリクス
DF 14 L. Jaquez
DF 15 パスカル・シュテンツェル
MF 5 ヤニク・カイテル
MF 8 エンゾ・ミロ
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 9 エルメディン・デミロビッチ
FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン
監督
セバスティアン・ヘーネス
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 3 キム・ミンジェ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 40 J. Urbig
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 21 伊藤洋輝
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 44 ヨシプ・スタニシッチ
MF 24 ガブリエル・ビドビチ
FW 7 セルジュ・ニャブリ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります