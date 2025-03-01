[2.28 ブンデスリーガ第24節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※28:30開始

<出場メンバー>

[シュツットガルト]

先発

GK 33 アレクサンダー・ニューベル

DF 4 ヨシュア・バグノマン

DF 7 マクシミリアン・ミッテルシュテット

DF 24 ユリアン・シャボット

DF 29 F. Jeltsch

MF 6 アンジェロ・スティラー

MF 16 アタカン・カラソル

MF 18 ジェイミー・レーベリンク

MF 27 クリス・フューリッヒ

FW 11 ニック・ボルテマーデ

FW 26 デニズ・ウンダブ

控え

GK 1 ファビアン・ブレドロウ

DF 3 ラモン・ヘンドリクス

DF 14 L. Jaquez

DF 15 パスカル・シュテンツェル

MF 5 ヤニク・カイテル

MF 8 エンゾ・ミロ

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 9 エルメディン・デミロビッチ

FW 25 ヤコブ・ブルーン・ラーセン

監督

セバスティアン・ヘーネス

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 3 キム・ミンジェ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 10 レロイ・サネ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 42 ジャマル・ムシアラ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 40 J. Urbig

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 21 伊藤洋輝

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

DF 44 ヨシプ・スタニシッチ

MF 24 ガブリエル・ビドビチ

FW 7 セルジュ・ニャブリ

FW 11 キングスレイ・コマン

FW 25 トーマス・ミュラー

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります