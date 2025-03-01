＜個人投資家の予想＞ 03月01日 04時 ＜個人投資家の予想＞ 03月01日 04時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8411) みずほＦＧ 東証プライム

(9070) トナミＨＤ 東証プライム

(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム

(7269) スズキ 東証プライム

(8309) 三井住友トラ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4892) サイフューズ 東証グロース

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(7867) タカラトミー 東証プライム

(197A) タウンズ 東証スタンダード

(6981) 村田製 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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