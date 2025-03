『栄養と料理Day』出展！優食

優食は、月刊「栄養と料理」を発行する女子栄養大学出版部(東京豊島区)が主催する、女子栄養大学出版部90周年記念イベント『栄養と料理Day』(2025年3月8日 土曜日)にブース出展します。

■「栄養と料理Day」とは

2025年に創立90周年を迎える女子栄養大学出版部が主催する、読者参加型のアニバーサリーイベント。

「食と健康を楽しむ特別な日」をテーマに、女子栄養大学教授による講演会、料理研究家による講演&調理デモ、協力企業による試食・展示会などの様々なイベントが催されます。

■出展内容

豆腐干の魅力を来場者に知ってもらう、4号館5階「松柏軒」にて各種展示を行います。

試食メニューは料理研究家 市瀬悦子さん監修の「豆腐干キャロットラベ」(下記画像)。

「冷凍 豆腐干 100g」の無料サンプリング(数量限定)も予定しています。

「豆腐干キャロットラペ」※盛り付け例

市販用 冷凍 豆腐干 100g 3種

■「栄養と料理Day」概要

日時 : 2025年3月8日(土)(受付9:30)10:00〜16:00(入場無料)

場所 : 女子栄養大学駒込キャンパス 東京都豊島区駒込3-24-3

(JRまたは地下鉄南北線より徒歩5分)

主催 : 女子栄養大学出版部

共催 : 日本ソフト開発株式会社

協力 : 女子栄養大学、女子栄養大学短期大学部、香川調理製菓専門学校、

女子栄養大学生涯学習センター、菓子工房プランタン、松柏軒

協力企業 : ヱスビー食品株式会社、株式会社グレイン・エス・ピー、

サーモス株式会社、さとの雪食品株式会社、

株式会社ニチレイフーズ、株式会社ニップン、

ネスレ日本株式会社、株式会社はくばく、ヒゲタ醬油株式会社、

株式会社 優食(50音順)

ウェブサイト: https://eiyo21.com/info/4650/

■「豆腐干」とは

「豆腐干」とは、単に豆腐を干したものではなく、豆腐に圧力をかけて水分を抜き、軽く乾燥させた食材です。

中華圏では「豆腐干」を細切りにしたものが「豆腐干絲」として、古くから定番食材として広く親しまれ、和えものなどの副菜から、炒めもの・煮ものなどの主菜まで幅広く活用されてきました。

近年日本では、低糖質・高たんぱく質・グルテンフリーといった優れた栄養特性が脚光を浴び、そのくせの少なさ・アレンジのしやすさから、和洋中様々な料理へと活用の幅が広がっています。

■優食の「豆腐干」の栄養成分(100gあたり)

エネルギー:214kcal

たんぱく質:23.0g

脂質 :12.5g

炭水化物 :2.8g

糖質 :1.8g

食物繊維 :1.0g

食塩相当量:8.3mg

※一般財団法人日本食品分析センター調べ

※サンプル品分析による推定値

豆腐干 細切り・長タイプ

