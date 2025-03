クリエイターの貴重な話が聞ける！ソニー・クリエイティブプロダクツ「Creative Talk　展覧会をつくる人たち」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、2024年11月に東京・京橋にオープンした「CREATIVE MUSEUM TOKYO」(CMT)内の「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」にて「Creative Talk 展覧会をつくる人たち」と題し、展覧会のつくり手の話を聞けるトークイベントを開催します。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「Creative Talk 展覧会をつくる人たち」

ソニー・クリエイティブプロダクツは、2024年11月に東京・京橋にオープンした「CREATIVE MUSEUM TOKYO」(CMT)内の「CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE」にて「Creative Talk 展覧会をつくる人たち」と題し、展覧会のつくり手の話を聞けるトークイベントを開催。

CMTは、マンガ・アニメなどのポップカルチャー、デザイン、現代アートなど多彩な領域の「作品」や「表現者」を扱うミュージアムです。

オープニング展として『アニメ「鬼滅の刃」 柱展 ―そして無限城へ―』を開催中ですが、3月20日(木)からは「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」を開催します。

CMTでは、春・夏・秋・冬それぞれの展示替え期間を活用して様々なイベントを開催して行く予定であり、このイベントはその第一弾となります。

今回は次回展「ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ」のグラフィックデザインを手がける大島依提亜氏と、「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展、「YUMING MUSEUM」など、数多くの美術展の空間デザインを手がける阿部真理子をゲストに迎え、展覧会づくりの裏側について語られます。

【開催概要】

3月10日(月) 大島依提亜氏(グラフィックデザイナー)

3月12日(水) 阿部真理子氏(建築家・空間デザイナー)

会場 : CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE

時間 : 19:00〜20:30

定員 : 30人

参加費 : 学生チケット500円、一般チケット1,000円(別途ワンドリンク制)

予約方法: 以下ページからから事前予約(先着順)

【大島依提亜 イベント申込】

https://creative-talk-spring01.peatix.com

【阿部真理子 イベント申込】

https://creative-talk-spring02.peatix.com

販売期間: 2月27日(木)11:00〜

<プロフィール>

大島依提亜 (グラフィックデザイナー)

映画のグラフィックを中心に、展覧会広報物、装丁などを手がける。

主な仕事に、映画『パターソン』『万引き家族』『ミッドサマー』「ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ」『ちょっと思い出しただけ』『LAMB/ラム』『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『アフターサン』『枯れ葉』『ルックバック』『Cloud クラウド』『ロングレッグス』、展覧会「谷川俊太郎展」「ムーミン展」「ヨシタケシンスケ展かもしれない」「宇野亞喜良展」、書籍「シュートケーキは背中から」(平野紗季子)、また自著に「映画とポスターのお話」(ヒグチユウコとの共著)などがある。

大島依提亜氏

阿部真理子 (建築家・空間デザイナー)

ロンドン・メトロポリタン大学建築課程修了後、隈研吾建築都市設計事務所、DGT Architectsにて、アジア・ヨーロッパ圏のプロジェクトを担当。

2016年に帰国し、幅広い分野で空間デザインを行う。

展覧会の仕事として、国内外の美術館でのストーリーを伝える全体構成を得意としつつ、会場の特色を生かすダイナミックな空間創出を心がけている。

「石岡瑛子展」(東京都現代美術館)、「ミナ ペルホネン feel to see」(SPIRAL青山)、「YUMING MUSEUM」(TOKYO CITY VIEW)、「Sony Park展 KYOTO」(京都新聞印刷工場跡)などの空間構成を担当。

阿部真理子氏

■「CREATIVE MUSEUM TOKYO」について

「CREATIVE MUSEUM TOKYO」では、「Creative」「Museum」「Tokyo」の3つのコンセプトを基に運営を行なっています。

<Creative>

ポップカルチャー、デザイン、現代アートなど多彩な領域の「作品」や「表現者」を扱います。

年間約4本の大型展を開催し、創造性とは何か?その意味に迫っていきます。

<Museum>

約1,200m2、天井高5mの大空間の展示室を核に、ミュージアムショップとカフェを併設しています。

空間自体を新たなメディアとしてとらえ、クリエイションのプロセスまでも感じる特別な体験を創出します。

<Tokyo>

東京の中心に誕生したこの場所で、様々な創造性と新たな出会いを叶えます。

街と世界に開かれた発信力に富んだ施設運営を目指していきます。

■「CREATIVE MUSEUM TOKYO」概要

施設名 :CREATIVE MUSEUM TOKYO

所在地 :東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階

施設面積:約1,200m2

アクセス:JR各線「東京駅」八重洲中央口より徒歩7分

東京メトロ銀座線「日本橋」B1出口より徒歩5分

東京メトロ銀座線「京橋駅」6.7番出口より徒歩3分

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリエイターの貴重な話が聞ける!ソニー・クリエイティブプロダクツ「Creative Talk 展覧会をつくる人たち」 appeared first on Dtimes.