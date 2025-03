第一弾はルアー！Wood Splash!

WiNEEDS HOLDINGSは、今回ウッドルアー専門のフィッシングブランドとして「Wood Splash!(読み:ウッドスプラッシュ!)」を立ち上げ2025年3月3日より第一弾のルアーを発売します。

WiNEEDS HOLDINGSは、今回ウッドルアー専門のフィッシングブランドとして「Wood Splash!(読み:ウッドスプラッシュ!)」を立ち上げ2025年3月3日より第一弾のルアーを発売。

■3月3日発売第一弾のウッドルアー スプラッシュシリーズ「飛成190」について

1. ボディの特徴

ウッドの浮力を最大限に引き出すべく、全体的に厚みを持たせた設計です。

背中から腹側にかけ、逆テーパーデザインになるようマシンカットを施工しラフなコンディションでもダイブしやすいようにしています。

2. カラー

視認性の高いスプラッシュピンクとベイトをイメージしたペンペンブルーの二色を用意。

どちらも腹の部分を偏光パールにすることでベイトフィッシュの自然な色合いを表現しています。

3. 性格

長足場が高い磯場や船首部でもダイブさせやすく、しっかりと潜らせることが可能。

ジャークを入れてダイブする際には、泡をまとってS字蛇行。

捕食者に追われるベイトが、水面に飛沫を撒きながら逃走する様が描けます。

また、ダイブ時に強いジャークを与えると、強波動を伴うS字アクションが可能。

ラインテンションを抜くと、逃げ場を失ったベイトが水面に浮かび上がる様子が再現可能です。

4. 対象魚

ヒラマサを始めとしたクロマグロ、GTなどの青物全般で活躍できます。

ルアーの内部の治具は引張強度試験を経て納得のいく数値となっています。

Wood Splash!飛成190の特徴

【商品概要】

商品名 : Wood Splash!スプラッシュシリーズ「飛成(ひなり)190」

カラー : スプラッシュピンク、ペンペンブルー

サイズ : 190mm

重さ : 70g±3g

定価 : 14,980円(税・送料込)

発売日 : 2025年3月3日(月)

お届け予定日: 2025年3月17日(月)より順次発送

販売場所 : ウッドスプラッシュ公式ホームページ、

Yahoo!ショッピング店、メルカリショップ

■発売記念特典について

1. 第一弾

2025年3月3日(月)〜3月9日(日)の期間に購入の先着20名様に「Wood Splash! オリジナルキャップ」をプレゼントします。

(非売品、お一人様お一つ限り)

2. 第二弾

2025年3月10日(月)〜3月16日(日)の期間、ルアー1本につき1枚「Wood Splash! オリジナルステッカー」をプレゼントします。

(非売品)

発売記念特典

