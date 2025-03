廃棄CD・DVDから新たな価値を創出！スタックストー／ブックオフ『CDプラ サステナブルバケット』

スタックストーは、ブックオフと協業し、廃棄CD・DVDを活用した『CDプラ サステナブルバケット』を開発。

スタックストーは、ブックオフと協業し、廃棄CD・DVDを活用した『CDプラ サステナブルバケット』を開発しました。

一部店舗にて販売を開始しました。

この製品は持続可能な社会の実現を目指し、シリーズ累計約300万個を販売するロングセラーバケットに、年間約1,700トンも廃棄されるCD・DVDを再利用した再生プラスチック「CDプラ」を採用。

従来のバージン材使用時と比較してCO2排出量を82.6%削減しながら、デザイン性と実用性を兼ね備えた新しい収納アイテムとして誕生しました。

■スタックストー×ブックオフ 〜協業の背景と開発までの経緯〜

ブックオフグループホールディングス株式会社(以下、ブックオフ)とスタックストー協業のきっかけは、ブックオフが「CDプラ」を発表した展示会でした。

当時、スタックストーは環境負荷低減に向けて自社でできる取り組みを模索しており、持続可能な素材の活用に強い関心を持っていた最中にこの革新的な素材に出会いました。

ブックオフとしても、環境に配慮した製品を提供するにあたり、生活日用品のプロフェッショナルとの協業を模索していたことから、スタックストーで長年愛される『baquet(バケット)』シリーズに「CDプラ」を活用し、BOOKOFF店舗で販売するという協業モデルが生まれました。

「CDプラ」は一般的なリサイクル材とは異なり、高い純度と明確なトレーサビリティを持つ素材であることから、実用化への可能性を感じました。

スタックストーにとって、従来使用していた樹脂とは異なるリサイクル材を採用することは、金型や生産設備への負担を考慮する必要がある大きな挑戦でしたが、試作と強度試験を重ねながら、品質・耐久性ともに実用レベルを満たす商品化に至りました。

■「CDプラ」の強みを活かした、高品質とサステナブルの両立

「CDプラ」は、使用済みCD・DVDをリサイクルして作られるポストコンシューマーリサイクル材(PCR材※1)です。

一般的なリサイクル材は、異なる種類のプラスチックが混ざることが多く、品質のばらつきが課題となる場合があります。

しかし、「CDプラ」はCD・DVDという単一素材を原料とするため、不純物が少なく、リサイクル材特有の色や強度のばらつきを抑えた品質の高い素材として評価されています。

また、この製品にはこの「CDプラ」由来の再生ポリプロピレン(品番:CD-PP-NA)を使用しており、バージン材と比べて原料段階でのCO2排出量を82.6%削減(※2)。

環境負荷を大幅に低減しながら、従来のバケットと同等の耐久性と使いやすさを維持しています。

※1 PCR(ポストコンシューマーリサイクル)=消費者による使用を経てからマテリアルリサイクルされた材料

※2 LCIデータベースを基に同社独自の計算方法で算出

値札の紙にはもみ殻入りの混抄紙(リサイクル紙)

値札の紙にはもみ殻入りの混抄紙(リサイクル紙)、ロックピンには生分解性プラスチックを使用しています。

<積み重ねる収納「baquet(バケット)」の3つの魅力>

フランス生まれの洗練されたデザインに、居住空間を大切に使いたいという日本の想いと知恵。

その2つがスタッキング(積み重ねる)という概念を共有したことで生まれた、空間効率発想の収納がstacksto,baquet(スタックストーバケット)です。

(1) きっちり片づけなくても、ポンポン収納。

(2) 軽量で、持ち運びもスムーズ。

(3) 室内でも、アウトドアでも。

外で汚れても、さっと洗ってお手入れ簡単。

3種のカラー展開(ホワイトグレー、ペールブルー、ペールピンク)

専用フタの「onbaquet」と組み合わせて使えば、積み重ねて収納できるスタッキング収納へ

■「CDプラ サステナブルバケット」販売店

販売店舗:5店舗

REMARKET(群馬県前橋市国領町2-14-1 前橋リリカ3F)

BOOKOFF SUPER BAZAAR 鎌倉大船店(神奈川県鎌倉市大船6-1-1)

BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町店(神奈川県川崎市川崎区港町12-1)

BOOKOFF SUPER BAZAAR 栄スカイル店(愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイル8F)

BOOKOFF SUPER BAZAAR ビビット南船橋店(千葉県船橋市浜町2-2-7 ビビット南船橋3F)

