ポイントサービスを一部アップデート！ ユーシーカード「UCプラチナカード」

ユーシーカードは、2025年4月1日(火)より、UCブランド最上位カード「UCプラチナカード」のポイントサービスを一部アップデート。

ポイント還元率がアップする、ポイントアップ対象店舗の拡大や、UCプラチナカード会員さま限定のポイント特典サービス「シーズナルギフト」の特典の充実化を図りました。

1. ポイントアップ店舗の開始について

近年の旅行需要の回復を背景に、UCプラチナカードをお持ちの会員さまがより快適で充実した旅行体験をお得に楽しめるよう、航空会社を対象にポイントアップ店舗として取扱を開始します。

UCプラチナカードを使用し、対象店舗で航空券を購入で、ショッピング利用金額1,000円(税込)につき、UCポイントを14ポイント付与します。

(通常還元率1.0%+ポイントアップ付与還元率6.0%=還元率7.0%)

※還元率は1ポイント=5円換算の商品に交換した場合。

※その他店舗での利用については、UCポイントは通常、ショッピングの1か月の利用金額合計1,000円(税込)につき1ポイント貯まるところ、UCプラチナカードは還元率2倍の1,000円(税込)で2ポイント貯まります。

(還元率1.0%)

(1) ポイントアップ対象店舗(※順不同)

ポイントアップ対象店舗

・ANA/JAL/スカイマーク/オリエンタルエアブリッジ/AIRDO/スターフライヤー/アイベックスエアラインズ/ソラシドエアの公式販売窓口(公式ウェブサイト、空港カウンター等)からの航空券購入。

(2) 適用開始日

2025年4月1日(火)カード利用分から適用

※ポイント付与の時期は、通常のショッピング利用分(還元率1.0%)と同様に、毎月10日までに確認されたショッピング利用の合計金額に対して、同月16日頃です。

例:N-1月11日〜N月10日までのショッピング利用分→N月16日頃にポイント付与

2. 「シーズナルギフト」のサービス内容の改定について

ショッピング利用の請求合計金額に応じて四半期(3月/6月/9月/12月)に一度、ボーナスポイントをプレゼントしているUCプラチナカード会員さま限定のポイントサービス「シーズナルギフト」の特典内容を、下記の通り変更します。

(1) 改定内容

≪変更前≫

・特典A

3ヶ月の請求合計金額50万円以上の方に、2,500円分(=500ポイント)のボーナスポイントをプレゼント

・特典B

3ヶ月の請求合計金額55万円以上の方の中から、抽選で20名にボーナスポイント10,000円分(=2,000ポイント)プレゼント

≪変更後≫

・特典A

3ヶ月の請求合計金額45万円以上の方に、もれなく利用金額に応じたボーナスポイントをプレゼント

・特典B

3ヶ月の請求合計金額40万円以上の方の中から、抽選で20名にボーナスポイント10,000円分(=2,000ポイント)プレゼント

シーズナルギフト

(2) ポイント付与予定日※従来より変更なし

算出対象の請求月 :1月〜3月

ポイント付与予定時期:6月

算出対象の請求月 :4月〜6月

ポイント付与予定時期:9月

算出対象の請求月 :7月〜9月

ポイント付与予定時期:12月

算出対象の請求月 :10月〜12月

ポイント付与予定時期:翌年3月

(3) 適用開始日

2025年4月請求分より適用 (2025年9月のポイント付与分より適用)

UCプラチナカード商品概要

■UCプラチナカード商品概要

UCプラチナカードは、プラチナカード業界最安水準の年会費で、最高位の特典/サービスが満載のカードです。

カード年会費 :本人会員/16,500円(税込) 家族会員/3,300円(税込)

ポイント還元率:1.0% 常時2倍(1ポイント=5円換算の商品交換時)

優待サービス :100以上の有名ホテル、レストランや生活サービス等の優待特典を用意

