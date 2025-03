飼い主の“もしも”のときに愛犬・愛猫を守る！リトルファミリー少額短期保険「みらいの約束」

リトルファミリー少額短期保険は、PETOKOTOと提携し、2025年2月27日(木)より飼い主さまの“もしも”のときに愛犬・愛猫の未来を守る保険「みらいの約束」の提供を開始します。

リトルファミリー少額短期保険「みらいの約束」

飼い主さまが自身の病気や死亡といったやむを得ない事情で愛犬・愛猫と一緒に暮らせなくなったとき、“ちいさな家族”である愛犬・愛猫を保護団体へ託し、その先の永く幸せに生きる未来を守ります。

飼い主さまの死亡時だけでなく、高度障害や要介護4以上となった場合にも安心して愛犬・愛猫を託すことのできるセーフティネットワークと、託した先で必要となる飼養費用の両方をサポートする業界初の保険サービスです。

「みらいの約束」の概要

このような課題を解決するために、リトルファミリー少短は、飼い主さまが高度障害や重度介護状態、死亡などで愛犬・愛猫を育てられなくなった際、提携先の保護団体を紹介することで、飼い主さまやご家族が愛犬・愛猫を安心して託せるサービスを提供します。

さらに、保護団体への預入時に必要な費用を保険金としてお支払いすることで、飼い主さまやご家族の金銭的負担も支えます。

「みらいの約束」商品概要

<付帯サービス>

「みらいの約束」付帯サービス

3. 各社の取組み

リトルファミリー少短は、「“ちいさな家族”と共に、永く幸せにいきる未来を創る。

」をVisionに掲げ、2021年の開業以来、愛犬・愛猫の一生涯において健康を守るペット保険を提供してきました。

今回、「みらいの約束」をお届けすることで、“ちいさな家族”を持つすべての家族がいつまでも幸せに暮らせる社会の実現にさらに貢献していきます。

【「みらいの約束」 プロジェクトマネジャー 飯田 雅章/プロダクトマネジャー 竹畑 愛衣】

多くの飼い主さまが抱える「もし自分に何か起きたら愛犬・愛猫はどうなるのだろう」を解決するために「みらいの約束」を開発しました。

何らかの理由で愛犬・愛猫を飼えなくなったとき、彼らに待っているのは命の危険のみならず、「死」の可能性です。

大切な家族のひとりである愛犬や愛猫をそんな目に遭わせるわけにはいきません。

自分も犬を飼い始めた瞬間に「この子を守る」「この子と生きていく」という誓いを立てました。

しかし、一寸先は闇。

万が一、自分が一緒に暮らすことができなくなってしまったとしても、次の飼い主さまと幸せになってほしい。

そんな想いから、安心して預けられる預入先を探すサポートを軸に、愛犬・愛猫の命や幸せな生活を守る仕組みを創りたいと考えたことが本プロダクトの原点です。

「みらいの約束」は飼い主さまに“もしも”があった際の保障として医療・死亡保障を提供したうえで、愛犬愛猫の命のセーフティネットとしてサービス提供します。

自分と“ちいさな家族”どちらも大事。

全ての飼い主さまに役立つプロダクトだと確信しています。

