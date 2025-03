未体験の泡立つスクラブ！ペリカン石鹸『スクラブ石けん』

ペリカン石鹸は、「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトに展開する、パーツケアブランド『恋するおしり』の第3弾となる『スクラブ石けん』をペリカン石鹸オンラインショップにて2025年2月27日(木)より先行販売中です。

ペリカン石鹸『スクラブ石けん』

ペリカン石鹸は、「おしりまで、美しいあなたへ」をコンセプトに展開する、パーツケアブランド『恋するおしり』の第3弾となる『スクラブ石けん』をペリカン石鹸オンラインショップにて2025年2月27日(木)より先行販売中。

商品開発に約3年半を経て完成した“未体験の泡立つスクラブ”で、おしりの悩みに寄り添ったもっとスペシャルなうるおいをピーチフレグランスの香りとともに楽しめます。

■人気の『恋するおしり』シリーズに、新発想のアイテム『石けんスクラブ』が登場!

シリーズ累計1,000万個突破*!スクラブ入りのキュートな形状の石けん『ヒップケアソープ』や、ベタつかずしっかりうるおう『ヒップケアボディローション』といったラインアップで、おしりの悩みに寄り添ってきた『恋するおしり』シリーズ。

“おしり”というパーツケアにこだわった『恋するおしり』シリーズの第3弾は、石けんをスクラブ化した新発想の『石けんスクラブ』です。

*2016年3月〜2024年11月(同社調べ)期間のヒップケアソープ・ボディローションの累計販売個数

『恋するおしり 石けんスクラブ』アテンションシール

■恋するおしり 石けんスクラブ

Price:1,980yen(in tax)

[商品番号]PKOHCBS

[商品容量]180g

[全成分]コーン油、カリ含有石ケン素地、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、酢酸セルロース、塩化Na、ジグリセリン、水、ミツロウ、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、香料、ベヘニルアルコール、モモ核、グルコノバクター/ハチミツ発酵液、リンゴ酸、乳酸、クエン酸、モモ葉エキス、モモ種子エキス、ビワ葉エキス、キウイエキス、アーチチョーク葉エキス、パルミチン酸アスコルビル、アロエベラ液汁、チャ葉エキス、サツマイモ/ジャガイモデンプン、水添パーム油、グリセリン、ラウレス-50、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、ペンチレングリコール、ラウリン酸、フェノキシエタノール、カラギーナン、BG、グルコース、酸化鉄、トコフェロール

『恋するおしり 石けんスクラブ』

■特別な日に!もっとスペシャルなおしりケア『恋するおしり 石けんスクラブ』

<2025年2月27日(木)先行販売>

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ

<2025年3月1日(土)順次先行販売>

全国のロフト、ロフトネットストア、PLAZA(プラザ)、MINiPLA(ミニプラ)、PLAZAオンラインストア

※一部店舗除外

<2025年4月10日(木)順次一般発売>

ドラッグストア、バラエティーショップ など

■Information

「Fresh Energy(フレッシュ エナジー)」をテーマに、2025年3月1日(土)より開催の『ロフト コスメフェスティバル 2025SS』にて、『恋するおしり 石けんスクラブ』が展開予定です。

お楽しみに!

※一部店舗除外

『恋するおしり 石けんスクラブ』商品詳細ページはこちら

https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PKOHCBS

■「スクラブ」「洗浄」「保湿」の、3つのアプローチ。

3in1でおしり集中ケア!

石けんをスクラブ化?!新発想のボディスクラブ

石けん素地を砕き、スクラブ剤として配合することで「角質除去」と「泡立ち」を両立させた新発想のボディスクラブ。

サイズが異なる角質除去成分4種のスクラブと、9種の美容保湿成分配合で、ガンコな黒ずみ※、ザラつき※をすっきりオフ!未体験の泡立つスクラブで、もっちりツヤめく、可愛いおしりへ洗い上げます。

※古い角質や皮脂汚れによる

■[角質除去成分4種のスクラブ]大きさの異なるスクラブで、徹底角質オフ!

・石けんスクラブ*1

生分解性が高く、お肌に残りづらい植物由来の石けん素地を細かく砕いたスクラブ

・モモ核スクラブ*2

毛穴の詰まり汚れを取り除く、モモの種由来の細かなスクラブ

・ソルトスクラブ*3

角質を柔らかくし、メラニンを含む古い角質や汚れによるお肌の黒ずみを落とす粗いスクラブ

・セルロースクラブ*4

生分解性が高く、環境にやさしい木材由来の粗いスクラブ

*1 カリ含有石ケン素地、*2 モモ核、*3 塩化Na、*4 酢酸セルロース

■[角質柔軟成分4種のピーリング]ツルツルなめらか肌へ

・発酵ローズはちみつ*5

お肌をなめらかに整える、ブルガリア産ローズハチミツを発酵させて得られる成分

・リンゴ酸/乳酸/クエン酸

お肌に溜まった角質を柔らかくするトリプルフルーツ酸

*5 グルコノバクター/ハチミツ発酵液

■[美容保湿成分9種のエッセンス]約50%が植物オイル!ハリ不足のおしりを濃厚保湿

コーン油(植物オイル)、モモ葉エキス、モモ種子エキス、ビワ葉エキス、キウイエキス、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ液汁、パルミチン酸アスコルビル(ビタミンC)、チャ葉エキス

■モコモコな濃密泡に変化する、石けんスクラブ!

『恋するおしり 石けんスクラブ』使用イメージ

スクラブにぬるま湯を少しずつ加えると、モコモコな濃密泡に変化!未体験な泡立ちで、毛穴汚れを吸着洗浄します。

週1〜2回のスペシャルケアとしても、毎日のボディソープとしても、お肌のコンディションにあわせて使い方もさまざま。

お肌想いの3つの無添加(パラベン/合成着色料/シリコン)だから、敏感肌の方にもおすすめです。

南フランスの香水の里、グラースで誕生した、とろけるような甘いピーチフレングランスとともに、極上のひと時を過ごせます。

