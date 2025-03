軽さはそのまま、さらに走りやすく！ジック「RENAULT LIGHT8」16インチモデル

ジックは、RENAULT LIGHT SERIES(ルノーライトシリーズ)から小さい、軽いで人気の「LIGHT8(ライト8)」の16インチモデル【LIGHT8 Ver.16(ライト8 バージョン16)】を2025年4月初旬に発売予定です。

ジック「RENAULT LIGHT8」16インチモデル

商品名 :RENAULT LIGHT8 Ver.16(ルノー ライト8バージョン16)

フレーム :Aluminum

折りたたみサイズ:730×430×590mm

本体重量 :約8.6kg(ペダル、スタンドを除く)

タイヤサイズ :16×1.75

チェーンホイール:46T

フリーホイール :11T

シートポスト径 :33.9φ

シートポスト長さ:500mm

サドル高さ :730-900mm

ハンドル高さ :860-980mm

Component :Single Speed/高さ調整機能付きハンドルステム

希望小売価格 :46,000円(税込50,600円)

カラー :Smoke Black、Smoke Beige

NUMBER/COLOR/JAN:61237-01 / Black / JAN:456237339 1018

61237-05 / Beige / JAN:456237339 1025

16インチでも8kg台を実現!軽さと安定感を兼ね備えた新モデル

輪行にもおすすめ!

RENAULT LIGHT8 Ver.16_Smoke Black_side

8kg台の軽さはそのままに、安定感のある太めの16インチタイヤでさらに走りやすく進化!

カラーはモードなスモークベージュとスモークブラックの2種類。

14インチモデル「LIGHT8」の4色と合わせて、2サイズで6色のラインナップに!

あなたのライフスタイルにぴったりなサイズと色がきっと見つかります!

RENAULT LIGHT8 Ver.16_Smoke Beige_side

RENAULT LIGHT8 Ver.16_image2

