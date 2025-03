『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボメニューも！アトレ竹芝「劇団四季SHOP&DINING 四季食堂」

アトレ竹芝に、劇団四季初となる、ダイニング形式の店舗「劇団四季SHOP&DINING 四季食堂」が2025年4月6日(日)シアター棟2階にオープンします。

アトレ竹芝「劇団四季SHOP&DINING 四季食堂」

■場所 :アトレ竹芝 シアター棟2階(東京都港区海岸1-10-45)

■開店日時:2025年4月6日(日)11:00

〈プレオープン期間:2025年4月2日(水)〜5日(土)〉

■営業時間:11:00〜22:00(不定休日あり、アトレ竹芝に準ずる)

※プレオープン期間は営業時間が異なります。

食事やデザート、アルコールなど、劇団四季ならではのメニューが楽しめるダイニングが誕生します。

劇団の本拠点である四季芸術センター内の食堂で一番人気の「100点カレー」に想を得た「劇団四季の100点カレー」やミュージカル『バック・トゥ・ザ・フューチャー』とのコラボメニューも。

テイクアウト用の軽食、プログラムやグッズを販売するショップも併設し、観劇の1日をより豊かに過ごせます。

