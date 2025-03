リシュモン ジャパン モンブランは2025年3月1日(土)から4月6日(日)の期間、スプリングキャンペーンを開催します。

リシュモン ジャパン モンブラン「スプリングキャンペーン」

リシュモン ジャパン モンブランは2025年3月1日(土)から4月6日(日)の期間、スプリングキャンペーンを開催。

期間中、名入れ可能な筆記具またはスモールレザーグッズを購入の方に、名入れクーポンプレゼント

クーポンと購入した筆記具またはスモールレザーグッズを4月30日(水)までに購入店舗に持参すると、無料で名入れしてもらえます。

パーソナライズされた筆記具やスモールレザーグッズで希望に満ちた新生活を迎えてみませんか。

新たな門出を迎える大切な方へのギフトとしても最適です。

パーソナライズのイメージ

【対象店舗】

モンブラン銀座本店、銀座三越店、阪急メンズ東京店、日本橋三越本店、日本橋高島屋店、伊勢丹新宿店、小田急新宿店、名古屋松坂屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、京都高島屋店、阪急メンズ大阪店、大阪高島屋店、岩田屋本店、札幌大丸店

丸井今井札幌本店、仙台三越店、新潟伊勢丹店、高崎高島屋店、浦和伊勢丹店、大丸東京店、千葉そごう店、西武渋谷店、遠鉄百貨店、大和富山店、名古屋栄三越店、ジェイアール京都伊勢丹店、あべのハルカス近鉄本店、岡山天満屋店、伊予鉄高島屋店、広島三越店、井筒屋本店、鶴屋百貨店

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スモールレザーグッズへの名入れも!リシュモン ジャパン モンブラン「スプリングキャンペーン」 appeared first on Dtimes.