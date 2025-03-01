＜個人投資家の予想＞ 03月01日 03時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7269) スズキ 東証プライム
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7867) タカラトミー 東証プライム
(197A) タウンズ 東証スタンダード
(6981) 村田製 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8411) みずほＦＧ 東証プライム
(9070) トナミＨＤ 東証プライム
(1605) ＩＮＰＥＸ 東証プライム
(7269) スズキ 東証プライム
(8309) 三井住友トラ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(7867) タカラトミー 東証プライム
(197A) タウンズ 東証スタンダード
(6981) 村田製 東証プライム
出所：MINKABU PRESS