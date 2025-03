よもぎ泥塩サウナにて特別蒸し風呂も！多摩境天然温泉　森乃彩「サウナウィークイベント」

楽久屋は、2025年3月1日から3月9日まで、東京都町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」でサウナウィークイベントを開催します。

楽久屋は、2025年3月1日から3月9日まで、東京都町田市の「多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)」でサウナウィークイベントを開催。

同社は東京・千葉・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「COCOFURO ますの湯」、「野天風呂 湯の郷」、「南柏天然温泉 すみれ」、「佐倉天然温泉 澄流」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」、「COCOFURO おおみね湯」の11店舗を運営しています。

今回のサウナウィークイベントは、記念タオルプレゼント、お笑いライブ、アウフグースイベントの開催、コラボTシャツの販売、熱風オートロウリュサウナにてアロマロウリュ、よもぎ泥塩サウナにて特別蒸し風呂、竹炭水風呂の実施、サウナドリンクの特価販売イベントの開催、サウナグッズのアウトレットセールの開催など多数のイベントを用意されています。

【サウナウィークイベント】

■3月7日『サウナの日』 記念タオルプレゼント

開催日:3月7日(金)

ご入浴される先着840名様に記念タオルがプレゼントされます。

デザインについては当日のお楽しみに。

■お笑いユニット『強烈』によるお笑いライブ開催

開催日:3月1日(土)

森乃彩恒例のお笑いライブをサウナウィークイベント初日にお食事処にて開催します。

観覧は無料です。

お食事を楽しみながらお笑いライブを楽しめます。

お笑いライブ

■アウフグースイベント開催

男女高温サウナにてアウフグースイベントを実施します。

無料で参加できます。

※ご参加は先着順になります。

3月7日(金) ととのうサ活ドリンク産みの親 『あったまろう』 ※男性限定

開催時間:未定

あったまろう 熱波イベント

3月8日(土) 煉獄の悪魔 『みーちゃん』 ※女性限定

開催時間:14:00/16:00/18:00

みーちゃん 熱波イベント

■森乃彩×TOTONOWコラボロンT販売

販売開始日:3月1日(土)

大好評につきすぐに完売してしまった、同店とTOTONOWさんによるコラボロンTの再販が決定しました。

森乃彩×TOTONOW

■熱風オートロウリュサウナにてアロマイベント開催

開催期間:3月3日(月)〜3月8日(土)

男女ドライサウナにて、この期間限定の特別なアロマを設置します。

サウナとの相乗効果が期待できるアロマの香りを堪能できます。

ドライサウナ アロマイベント

■よもぎ泥塩サウナにて特別蒸し風呂開催

開催期間:3月1日(土)〜3月9日(日)

男女スチームサウナにて特別な蒸し風呂を開催します。

この期間でしか体験できない貴重な蒸し風呂を堪能できます。

スチームサウナ イベント

■竹炭水風呂開催

開催日:3月1日(土)〜3月9日(日)

様々な効果が期待できる竹炭を男女水風呂に投入します。

竹炭水風呂

■ととのうサ活ドリンクキャンペーン開催

開催日:3月7日(金)

サウナの日限定でサウナドリンク定番のととのうサ活ドリンクを特別価格にて販売します。

ととのうサ活ドリンクの産みの親である『あったまろう』さんも当日来店します。

※キャンペーンの詳細については未定です。

■サウナグッズアウトレットセール開催

開催期間:3月1日(土)〜3月9日(日)

サウナグッズアウトレットセール

■お食事処『旬菜亭』サウナ飯好評販売中

お食事処『旬菜亭』サウナ飯

■「森乃彩」の魅力 〜四季を映す森の自然を堪能しながら浸れる露天風呂〜

森乃彩は4種類の露天風呂を用意されています。

源泉かけ流しのあつ湯を始め、ぬる湯、くつろぎ湯、寝ころび湯。

多摩地区一帯で湧き上がる温泉の最大の特徴は「黒湯」。

古来、海の底に沈んでいた関東平野の海藻を含んだ地層から何億年という長い年月を経て湧き出したロマンあふれる温泉です。

「黒湯」はミネラル成分における保温・保湿の美肌効果や皮膚疾患などに良いと言われています。

同店の温泉はとろみがありしっとり心地よい湯触りが特徴です。

源泉かけ流し あつ湯

源泉かけ流し ぬる湯

くつろぎ湯

寝ころび湯

■手ぶらで楽しむバーベキュー!「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

森乃彩では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンが楽しめます。

家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。

秋の思い出にいかがでしょうか?2〜3人前3,980円(税込)

※予約は現在承っておりません。

※当日の状況によってはお受付できない場合があります。

(雨天時など)

遠野式ジンギスカン

■豊富な休憩処

1. ゆったりラウンジ

カフェ気分が味わえる、ゆったりとしたソファの並ぶ空間。

テレビ鑑賞や読書が楽しめます。

お連れ様とのお待ち合わせにも利用できます。

ゆったりラウンジ

2. ぽかぽかの間

床からぽかぽか、柔らかいクッションに身をゆだね、リラックスできる空間です。

ゆっくり時間が流れる心地よいひとときをお過ごしください。

ぽかぽかの間

3. らくらくの間

リクライニングシートと多数の漫画が揃う癒しの空間。

外の景色を眺めながら、ゆっくりと読書が楽しめます。

女性専用シートも用意しています。

らくらくの間

■「森乃彩」のサウナの魅力

1. 熱風オートロウリュサウナ

無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

森乃彩ではロウリュ開始の合図が2種類あります。

(1) サウナ室前の「黄色」パトランプの点灯 ※開始前に点灯します。

(2) サウナ室内の「赤色」ランプの点灯 ※点灯と同時に開始します。

また、ロウリュは20分間隔で行われます。

熱風オートロウリュサウナ

2. 広く深い水風呂

森乃彩の水風呂は、水深が90cmと深く広々とした浴槽なのが特徴。

サウナ後のメインディッシュを存分に楽しめます。

水風呂

3. よもぎ泥塩サウナ(スチームサウナ)

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。

ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。

現在は毎週火曜日によもぎの代わりにお茶蒸しを、毎週水曜日には漢方蒸しを実施しています。

■施設概要

【店舗名称】

多摩境天然温泉 森乃彩(もりのいろどり)

【営業時間】

平日9:00〜24:00 土日祝7:00〜24:00 ※最終入館受付23:00

【定休日】

3月・6月・9月・12月の第2火曜日

【施設内容】

(男女共)

4種類の露天風呂 :源泉かけ流し あつ湯 源泉ぬる湯 くつろぎ湯 寝ころび湯

5種類の屋内風呂 :替わり湯 爽楽の湯(ジェットバス) 炭酸泉 水風呂 寝湯

2種類のサウナ :熱風オートロウリュ よもぎ泥塩サウナ

リラクゼーション:ボディケア エステ アカスリ

食事施設 :旬菜亭

無料休憩処 :ゆったりラウンジ ぽかぽかの間 らくらくの間

その他 :マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 売店

コワーキングスペース 喫煙所

【料金(税込)】

入館料大人 :平日880円 土日祝980円 回数券8,300円(10回分)

入館料小人(4歳以上中学生未満):平日450円 土日祝500円

入館料幼児(4歳未満) :平日100円 土日祝100円

学割入館(21時以降) :平日680円 土日祝730円

【温泉】

pH値8.34

泉質…含よう素-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…保温・保湿 美肌効果 皮膚疾患など

【アクセス】

京王相模原線多摩境駅より車で6分(徒歩26分)

【駐車場】

約200台

【延べ床面積】

2470.4平方メートル

【所在地】

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘1-11-5

【TEL】

042-860-1026

