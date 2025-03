三原食品が手がける創作クリームチーズ3商品が、シンガポールのスーパーマーケットチェーン「COLD STORAGE」にて採用されました。

三原食品「クリームチーズシリーズ」

三原食品が手がける創作クリームチーズ3商品が、シンガポールのスーパーマーケットチェーン「COLD STORAGE」にて採用。

クリスマス・ホリデーシーズンの販売に続き、2025年1月29日からは旧正月商戦に向けた売場での陳列が展開されました。

■シンガポールを代表する老舗スーパー「COLD STORAGE」

アジアにおける大手小売店グループDFIリテールグループ(以下「DFI」)が運営するスーパーマーケットとして、1903年の創業以来パイオニア的な存在となっている「COLD STORAGE」。

高島屋などにも出店しており、ローカルはもちろん海外からの在住者にも人気が高い同チェーン店舗にて、三原食品の創作クリームチーズシリーズ商品「たまり漬クリームチーズ」「ブルーベリークリームチーズ」「マンゴークリームチーズ」が販売されています。

COLD STORAGE店頭

系列の高級スーパー「CS Fresh」でも販売 1

系列の高級スーパー「CS Fresh」でも販売 2

<商品の採用について>

シンガポールではオーストラリア産やヨーロッパ産のクリームチーズが主流となっている中、日本ブランドの目新しさに加え、DFIの「プレミアム感のあるものやエクスクルーシブなものを取り扱う」という方針とマッチし、今回の採用に至りました。

「ブルーベリー/マンゴークリームチーズ」はスイーツ感覚のチーズとして、「たまり漬クリームチーズ」は日本の伝統調味料である醤油との組み合わせが好評です。

DFIバイヤー選定による商品カタログにも掲載 1

DFIバイヤー選定による商品カタログにも掲載 2

<ワインフェスに出展>

昨年10〜11月に開催されたDFI主催の「International Wine Fair」では、代表の三原自らも店頭に立ち、試食販売を行いました。

特に「たまり漬クリームチーズ」が好評で、夕方には売り切れることもあり、多くの来場者に商品の魅力をお伝えすることができました。

ワインフェスで好評を博したことが、今回の旧正月向けの展開に繋がっています。

ワインフェスに出展

■採用商品:創作クリームチーズシリーズ

●たまり漬クリームチーズ

雑誌「anan」のベスト手みやげ特集でも紹介された人気商品。

たまり醤油のコク広がる濃厚おつまみチーズです。

荒節から丁寧に取っただしの香りが風味を一層引き立てています。

商品購入ページ: https://miharakk.thebase.in/items/83324491

たまり漬クリームチーズ

●ブルーベリークリームチーズ

はちみつ風味のなめらかなクリームチーズに、ごろごろ果肉たっぷりの自家製ブルーベリージャムをトッピングしました。

フルーツの素材感を味わえる、これまでにないデザートクリームチーズです。

商品購入ページ: https://miharakk.thebase.in/items/27549985

ブルーベリークリームチーズ

●マンゴークリームチーズ

はちみつ風味のなめらかなクリームチーズに、角切りマンゴーを贅沢に使用した自家製マンゴージャムをトッピングしました。

南国フルーツ特有の華やかな味わいとまったりとしたクリームチーズの組み合わせがやみつきに。

商品購入ページ: https://miharakk.thebase.in/items/27550929

マンゴークリームチーズ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「COLD STORAGE」にて導入!三原食品「クリームチーズシリーズ」 appeared first on Dtimes.