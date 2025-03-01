¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±Ñ¸ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ë»ØÄê¤Ø
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±Ñ¸ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï2·î28Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬±Ñ¸ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ë»ØÄê¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤ÎÀâÌÀ½ñÎà¤Ë¤Ï¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÄ·ë¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢À¯ÉÜ¤Î¸úÎ¨À¤ò³ÎÎ©¤·¡¢»ÔÌ±»²²Ã¤Ø¤ÎÆ»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï²ÈÄí¤Ç±Ñ¸ì¤À¤±¤òÏÃ¤¹¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î78¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤Ê¤É±Ñ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤ò¼ç¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â6000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¹ñ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÂèÆó¼¡À¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ìÈÇ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£