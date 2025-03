ピザをスムーズに切り分けられる！ののじ「Pizzaハサミ(グリーン／レッド)」

ののじは、2019年の発売以来、ピザをスムーズに切り分けられるとファミリー層を中心に好評の「Pizzaハサミ」の新たなラインナップとして、ピザの本場イタリアをイメージしたカラーリングの、「ののじ Pizzaハサミ(グリーン/レッド)」を、2025年3月24日(月)※より発売します。

ののじ「ののじ Pizzaハサミ(グリーン/レッド)」

販売価格: 2,420円(税込)/2,200円(税別)

型番 : CPS-01GR

JAN : 4988760013217

サイズ : 約18.3×11.0×1.0cm/約67g

材質 : 刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)

取扱い店: 公式ECサイトなど

(代表取締役:高部 夢宙の「高」の字は、正しくは「はしご高」です)

※公式ECサイト(ののじホームページ、楽天公式ショップ、Yahoo!公式ショップ)で先行販売予定

【商品特長】

1. 食卓を彩る、イタリアンなバイカラー

“映えるキッチンアイテム”としてイタリアをイメージしたグリーン&レッドのバイカラー(2色)をハンドルに施しました。

ファミリーや友人とのピザパーティを、より楽しく演出します。

2. 独自の刃構造で美味しく切り分ける

カーブギザ刃加工の上刃で、“カリッ”としたピザ生地も、“とろり”とした食材も、それぞれの食感を損なわずに美味しく切り分けられます。

L字構造の下刃の先端部分がピザを浮かせ、下刃をもぐり込ませて、スムーズな切り分けが可能に。

これまでピザをカットする時に感じていた、もどかしさを解消します。

Pizzaハサミ_上刃

Pizzaハサミ_受け先端部&L字構造の下刃

3. 万能バサミとして様々な食材をカット

包丁で切りにくい薄切り肉、海苔などの乾物、薬味ネギなどの野菜も飛び散りにくく、まな板・包丁を使わず便利にカット。

ピザだけではなく普段のキッチンバサミとしても活用できます。

4. 分解して洗浄可能

上刃、下刃を取り外せるので、油汚れなどが隅々まで洗浄でき衛生的に保てます。

食器洗浄乾燥器使用可能(ハンドル部耐熱温度100℃)。

