ピンクでかわいい春めいたひとくちサイズ！ブルボン「クリームあ〜んぱんほおばり苺袋」

ブルボン「クリームあ〜んぱんほおばり苺袋」

内容量 :38g

発売日 :袋形態 2025年3月4日(火) 全国発売

箱形態 2025年3月25日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱんほおばり苺袋」を2025年3月4日(火)に発売。

「クリームあ〜んぱんほおばり苺袋」は、イースト菌で発酵させて作ったひとくちサイズのパンの中に、甘酸っぱいいちご風味のクリームを詰めました。

カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合しており、お子様のおやつにもぴったりな商品です。

“あ〜ん”と大きく口をあけて食べると、いちごのさわやかな味わいが広がります。

クリームあ〜んぱんほおばり苺袋

※パッケージの絵柄は3種類あります。

クリームあ〜んぱんほおばり苺

