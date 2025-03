取手在住アーティスト森野 ひにち書き下ろしの館内装飾！アトレ取手『thank you all!!5th anniversary』

アトレ取手は2025年3月1日(土)〜3月31日(月)『thank you all!!5th anniversary』を開催します。

アトレ取手は2025年3月1日(土)〜3月31日(月)『thank you all!!5th anniversary』を開催。

5取手のアーティストが書き下ろした館内装飾やプレミアム商品券の販売を行います。

■取手在住アーティスト『森野 ひにち氏』によるオリジナルビジュアルを展開

取手市在住アーティスト『森野 ひにち氏』がアトレ取手オリジナルの5周年のポスターやロゴを製作。

アトレ取手の外観を中心に、アートの街・取手を感じられるデザインです。

掲出期間:2025年3月1日(土)〜3月31日(月)

掲出場所:アトレ取手館内各所

森野 ひにち氏アーティスト写真

アーティスト名:森野 ひにち

北海道生まれ。

2023年から取手市を拠点に活動中。

自身が生活する中で心に残ったり、好きになったものや場所を描いている。

取手市の好きな場所は河川敷。

<製作にあたっての森野氏からのメッセージ>

三角屋根と、ロウソクのような形の看板。

人が行き交い、駅前アートが佇む穏やかな雰囲気。

アトレがある駅前の、私が好きなところをたっぷり詰め込みました。

■『森野 ひにち氏』による5周年記念オリジナルノベルティバッグプレゼント

森野 ひにち氏による5周年オリジナルロゴをプリントしたノベルティバッグを3,000円(税込)お買上の先着100名様にプレゼント。

オリジナルノベルティバッグ

アトレ取手 5周年オリジナルロゴ

配布日時:2025年3月1日(土)10:00〜無くなり次第終了

配布場所:アトレ取手1F エレベーター横スペース

※画像はイメージとなります。

■アトレ取手限定プレミアムお買物券販売

アトレ取手5周年を記念して、アトレ取手限定6,000円分のプレミアムお買物券を販売します。

アトレ取手限定プレミアムお買物券

販売日:2025年3月29日(土)

■「アトレ取手店」施設概要

施設名 :アトレ取手

所在地 :茨城県取手市中央町2-5

営業時間:平日/10:00〜21:00 土日祝/10:00〜20:00

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上5階

店舗面積:約7,648m2

店舗数 :42ショップ(2025年2月27日現在)

