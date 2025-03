プロテインの無償提供や活動支援金を通じたサポート！ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト

「ALPRON(アルプロン)」は、スポーツに真剣に取り組む成長期のジュニアアスリートを対象とした「ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト」を発表しました。

ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト

このプロジェクトでは、競技力向上を目指すジュニアアスリートへプロテインの無償提供や活動支援金を通じたサポートを実施し、未来のトップアスリートの育成に貢献します。

大リーグの大谷翔平選手のように世界で大活躍して日本中に夢と感動を与えられるような人達がこれからも現れたら、プロテイン事業者として幸せですし、やりがいを感じることでもあり、このような企画を用意しました。

■競技実績がなくても未来への夢や目標などの自己PRでOK

「競技成績が乏しくて自分なんかじゃ無理なのでは?」と思うジュニア選手もいるかもしれませんが、何が評価されるかは解りません。

これまでの競技成績を堂々とアピールすることでもよいですし、未来の目標に向けての高い志や競技に至る背景をアピールすることが審査員に響くかもしれません。

■プロジェクト概要

このプロジェクトは、成長期のジュニアアスリートが競技活動を続けられるよう、栄養面・経済面からサポートすることを目的としています。

競技成績のみならず、夢や目標を持ち、スポーツに真剣に取り組む意欲も評価対象とし、支援選手を募集します。

【名称】

「ALPRONジュニアアスリート支援プロジェクト」

【支援内容】

本プロジェクトでは、選考を通じて以下の3つの支援枠を設けています。

●ゴールド支援(1名)

・1年間のプロテイン無償提供

・活動支援金 最大100万円分

●シルバー支援(5名)

・1年間のプロテイン無償提供

・活動支援金 最大10万円分

●ブロンズ支援(50名)

・1年間のプロテイン費用の半額をアルプロンが負担

さらに、支援選手の活動や成長ストーリーをアルプロンの公式サイト・SNSで紹介し、選手のモチベーション向上と競技活動の応援を行います。

【応募対象】

●小学生・中学生・高校生のジュニアアスリート(競技種目は不問)

●このプロジェクトの理念に共感し、支援を希望する選手

【募集期間】

2025年2月25日(火)〜3月23日(日)

■選考プロセス

1. エントリー受付(同社ホームページより)

2. 書類選考(競技実績や応募動機をもとに審査)

3. 二次審査(オンライン面談)

〇面談担当者(予定):

・岡田 隆 氏(日本体育大学 教授)

・森本 貴義 氏(アスレチックトレーナー)

・井出 真珠美 氏(管理栄養士・プロテインマイスター)

・坂本 雅俊(株式会社アルプロン 代表取締役社長)

4. 最終選考結果発表

〇2025年4月6日、アルプロン東京本社にて発表

