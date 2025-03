「HYROX」コラボ！マイプロテイン

「マイプロテイン」は、グローバルニュートリションパートナーを務める、世界各地で開催中のフィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」とコラボレーションした新商品シリーズ【第一弾】が2月25日(火)より登場しました。

「マイプロテイン」は、グローバルニュートリションパートナーを務める、世界各地で開催中のフィットネス・レース「HYROX(ハイロックス)」とコラボレーションした新商品シリーズ【第一弾】が2月25日(火)より登場。

「HYROX(ハイロックス)」は、欧米を中心に世界各地で開催されているフィットネス・レース。

レース内容は全世界共通、1kmのランニングと、様々な筋力と持久力を試す機能的なエクササイズを交互に8回繰り返します。

フィットネスのレベルや経験を問わず、誰もが挑戦できる競技として、世界中のコミュニティを通じて多くの人に愛されています。

今回登場する「HYROX」のコラボレーション商品は、実際の「HYROX」競技で求められるランニングやジャンピング、押す・引く・投げるといった日常動作をベースとするあらゆる運動をサポートする商品ラインナップを「HYROX」のエリートアスリートたちの意見と共に、徹底的な研究を重ねて開発したマイプロテインの新シリーズです。

「第一弾」として、運動前・運動中・運動後のコンディション維持を「素早く、手軽に」サポートする3つの新商品が登場。

運動前に摂取し、フォーカスして最後まで粘れるカラダをサポートする「プレワークアウト ジェル - HYROX」、運動中のエネルギーをサポートする「エナジー ジェル エリート - HYROX」、そして高強度な運動後に必要な栄養補給とリカバリーを促す「THE リフューエルバー - HYROX」。

【新商品概要】

プレワークアウト ジェル - HYROX

・商品名 :プレワークアウト ジェル - HYROX(グリーンアップルフレーバー)、(サワーチェリーフレーバー)

・販売価格:3,090円(税込/50g×12本入り)

・商品特徴:

1食あたりカフェイン230mg(うち150mgガラナ由来)含有、素早く手軽に最後までフォーカスして粘れるカラダをサポートするジェルタイプのプレワークアウト商品。

さらに、シトルリンマレート1.5gやベータアラニン1.5g、タウリン1gを含有し、ビタミンB群が運動前のコンディション維持をサポートします。

エナジー ジェル エリート- HYROX

・商品名 :エナジー ジェル エリート- HYROX(ラズベリーレモネードフレーバー)

・販売価格:3,490円(税込/70g×20本入り)

・商品特徴:

1食あたり炭水化物30gを2:1(マルトデキストリン:フルクトース)比率で含有。

ジェルタイプで素早くエネルギー補給が可能です。

さらに電解質とビタミンB群を含有するため、運動中のコンディション維持をサポートします。

粘り強さが必要とされる運動をする際におすすめな商品です。

THE リフューエルバー - HYROX

・商品名 :THE リフューエルバー - HYROX(ソルティッドキャラメルフレーバー)

・販売価格:4,990円(税込/80g×12本入り)

・商品特徴:

1本あたり22gのたんぱく質と32gの炭水化物を含有し、高強度運動後のリカバリーを素早く手軽にサポートするのに最適なプロテインスナック。

さらに運動後のカラダに嬉しいグリコーゲンや必須アミノ酸を補給でき、どんなシーンでも手軽に美味しくコンディション維持をサポート。

