赤身の力強い美味しさが詰まった！GOODGOOD「蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ」

GOODGOODが手がけた「蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ」が、2025年1月28日に発表された「第32回北海道加工食品コンクール」において奨励賞を受賞しました。

GOODGOOD「蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ」

特長 :天然牧草で育った蝦夷鹿×熊本あか牛×北海道放牧豚の贅沢ハンバーグ

販売場所:ECサイトなど

価格 :680円(税込)

このコンクールは、北海道食品産業協議会が主催する歴史あるコンクールで、2025年で32回目を迎えます。

道内の地域資源を活かした優れた新商品を審査・表彰し、受賞商品にはPRや販路拡大の支援が行われます。

【受賞商品 蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ】

〜 卵・パン粉なし!肉本来の旨味がギュッと詰まった自然派ハンバーグ 〜

今回奨励賞を受賞した「蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ」は、阿蘇のあか牛、みつば放牧牧草牛、北海道の放牧豚、北海道産の蝦夷鹿を使用したこだわりの合い挽きハンバーグです。

肉本来の食感を残すためあえて粗挽きに挽き、味付けもできるだけシンプルに仕上げました。

和牛の豊かな脂身の旨み、豚肉の甘み、そして蝦夷鹿の赤身の力強い美味しさが詰まった一品です。

こだわりのハンバーグ作り

GOODGOOD阿蘇牧場

【こんな方におすすめ】

・ジビエ(鹿肉)に興味のある方

北海道の大自然の中で育った蝦夷鹿は、天然の牧草などを食べて育ち、クセがなく、牛肉や豚肉に負けない特別な美味しさを持っています。

・健康や美容を意識している方

蝦夷鹿肉は牛肉と比較して脂質が1/6、カロリーは半分以下なのに対し、鉄分は2倍含まれています。

さらに、吸収されやすいヘム鉄や豊富なタンパク質が含まれ、健康や美容に関心の高い方からも注目されています。

・卵やパン粉を使用しないハンバーグを探している方

本商品はパン粉や卵などのつなぎを一切使用せず、肉本来の旨味をダイレクトに味わえるように仕上がっています。

そのため、小麦や卵アレルギーをお持ちの方にも安心してお召し上がりいただけます。

【審査内容と評価ポイント】

本コンクールでは、「外観」「食味・食感」「包装・パッケージデザイン」「ネーミング」「価格」「独創性」「規格・分量」「商品コンセプト」「市場性」「加工技術」「使用原材料」「ストーリー性」の12の審査項目を7段階で評価し、優れた商品に『北海道知事賞』『札幌市長賞』『北海道食品産業協議会会長賞』『奨励賞』が贈られます。

同社の「蝦夷鹿と牧草牛と放牧豚のハンバーグ」は、特に「食味・食感」「独創性」「使用原材料」「ストーリー性」の面で高い評価を受け、今回の受賞に至りました。

