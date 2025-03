希少なサンドウィッチも王道も・16か国30種類以上！イオンレイクタウン・パンEXPO2025「世界のサンド博」

「イオンレイクタウン」では、3月20日(祝・木)〜3月30日(日)までの11日間、「イオンレイクタウン・パンEXPO2025」開催に併せ、世界のサンドウィッチを一堂に会したグルメイベント「世界のサンド博」をイオンレイクタウンmori噴水広場にて開催します。

イオンレイクタウン・パンEXPO2025「世界のサンド博」

開催場所 :イオンレイクタウンmori1階噴水広場(埼玉県越谷市)

開催日程 :2025年3月20日(祝・木)〜3月30日(日)11時〜19時

出店店舗 :全9屋台【メイン商材(運営カンパニー)】

1. トルコ :ドネルケバブ&サバサンド (Babul Hayatt)

2. トルコ :タントゥーニ&濡れバーガー(Babul Hayatt)

3. キューバ:キューバサンド (CUBAN SANDWICH & DELI AHINAMA)

4. アメリカ:フィリーチーズステーキ(つくば・アオイ)

5. フランス :ガレット&クレープ(Chocolatier ろまん亭)

6. ベトナム:バインミー (Mano a Mano)

7. メキシコ:タコス&ブリトー(Butcher’s Cantina)

8. 企画店舗:世界のトーストコレクション(ご当地グルメ研究会)

9. 企画店舗:フレンチフライ&世界のドリンクショップ

「世界のサンド博」は、世界各地のストリートフード、カフェメニュー、さらには各国の家庭の食卓メニューに至るまで、多様なシーンで食される世界のご当地サンドから、全16か国総勢30種類以上のサンドメニューを一堂に会し楽しめます。

トルコの「ケバブサンド」や、メキシコの「タコス」、ベトナムの「バインミー」等の王道から、定番であってもなかなか国内では希少な本場の「キューバサンド」や、アメリカの「フィリーチーズステーキ」。

その名だけでは見当もつかないトルコの「濡れバーガー(Islak Hamburger)」に、大鍋で調理するトルコの地中海メルシン名物「タントゥーニ」。

イングランドの焦げたトーストを食パンでサンドする「トーストサンド」や、南アフリカの食パンをくり抜いてカレーを詰め込んだ「バーニチャウ」、イタリアのジェラートトーストサンド「ブリオッシュ・コン・ジェラート」等のレアサンドも多数ラインナップ。

さらに、今回は世界のサンドと相性抜群の世界のドリンクも強化します。

キューバの「モヒート」、ベトナムの「ベトナムコーヒー」、トルコの塩ヨーグルトドリンク「アイラン」、アメリカの「クリームソーダ」等、サンドと共に楽しむ各国のドリンクメニューも取り揃えることで、世界のサンドをよりディープに味わい楽しめるようにしました。

ホットサンド、ロールサンド、タコス、ラップ、ガレット、サブマリン等など、サンドウィッチの多様なスタイルと、その国ならではの食文化を背景に生まれた世界のサンドが16か国30種類以上楽しめる「世界のサンド博」。

