大切な記念日を、特別なひとときとして過ごせる！AUBEGIO霧島観光ホテル「宿泊プラン」

AUBEGIO霧島観光ホテル「宿泊プラン」

AUBEGIO霧島観光ホテルでは、春先のご旅行をより一層楽しめるよう、宿泊プランを拡充。

期間限定のお得なキャンペーンプランに加え、卒業・入学・進級といった人生の節目や、お誕生日・結婚記念日などの大切な記念日を、特別なひとときとして過ごせる“『Happy Anniversary』プラン”の販売を開始しました。

霧島の雄大な自然と心安らぐ温泉に包まれながら、思い出に残るご旅行を楽しめます。

■Happy Anniversaryプラン

お客様の大切な記念日を彩る10種類の特典の中から、お祝いの内容に合わせてお好みの3つを選るプランです。

大切な記念日を彩ります

【選べる記念日特典】

下記10種類のうちから3つまでお選びください。

1室に付き3つまでです。

2泊以上の連泊の場合でも1室につき3つまでです。

例)2室1泊の場合、6つ。

1室2泊の場合、3つ

(1) 貸切風呂1回60分

(2) 4号サイズケーキ(チョコor生クリーム)

(3) ハーフワインボトル1本

(4) 花束1束

(5) お食い初め膳(対象者限定1つ)

(6) 慶事セット(ちゃんちゃんこ・帽子・長寿箸)

(7) 人気別注★お造り盛合せ(1皿2名様盛)

(8) 人気別注★和牛陶板焼き(1皿1名様盛)

(9) 人気別注★デザートプレート(1皿1名様盛)

(10) 夕食時ドリンク1杯サービス(人数様分)

■春のお得なキャンペーンプラン

(1) 特別ご優待・最大1万円OFFの贅沢な春旅プラン

お好みに合わせて選べる【3つの贅沢客室タイプ】

露天風呂付スイート客室「SANA」ツインルーム

・【最上階】霧島の絶景を一望できるDXツインルーム

晴れの日には「桜島」と「錦江湾」の景色を楽しめる最上階の客室です。

例)平日に2名1室でお泊りの場合、通常お一人様22,000円(税込・入湯税別)のところ、本プランなら16,500円(税込・入湯税別)〜。

1室あたり、最大1万円OFFとなります。

・【コンセプトフロア LAKA】自然溶け込むデイベッド&内風呂付

檜をあしらった源泉かけ流し内風呂付ですので、お部屋に居ながら、美肌効果のある霧島のトロッとした温泉をお愉しみいただけます。

例)平日に2名1室でお泊りの場合、通常お一人様24,200円(税込・入湯税別)のところ、本プランなら19,800円(税込・入湯税別)〜。

・【露天風呂付スイート】2人の癒し空間SANAツイン

木材をふんだんに使用した露天風呂付の贅沢なこだわり客室です。

例)平日に2名1室でお泊りの場合、通常お一人様31,900円(税込・入湯税別)のところ、本プランなら27,500円(税込・入湯税別)〜。

▽▽特別ご優待・最大1万円OFFの贅沢な春旅プランの詳細はこちらから

https://www.489pro-x.com/ja/s/46000028/search/?path=harutabi

(2) 5名様以上で同館最安値、お一人様最大4,950円引きのお得なグループプラン。

鹿児島のご当地グルメである「黒豚つゆしゃぶ」を堪能しながら、鹿児島が誇る国際認定された「薩摩焼酎」も楽しめる「厳選ご当地焼酎5種」を含む21種類のドリンクが飲み放題付きのお食事でお得に宿泊出来ます。

枕崎産の鰹出汁を使用した黒豚つゆしゃぶ

例)平日に5名1室でお泊りの場合、通常お一人様20,350円(税込・入湯税別)のところ、本プランなら15,400円(税込・入湯税別)〜。

