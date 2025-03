「吉切鮫の胸鰭」を贅沢に使用！中国ラーメン揚州商人「フカヒレの姿煮 黄金スープ麺」

中国ラーメン揚州商人は、2025年3月3日(月)より、高級食材として知られる吉切鮫(ヨシキリザメ)の胸鰭(むなびれ)を贅沢に使用した「フカヒレの姿煮 黄金スープ麺」を5,000食限定で販売開始します。

中国ラーメン揚州商人「フカヒレの姿煮 黄金スープ麺」

・価格 :2,480円〜2,500円(※価格は税込。

店舗によって異なります。)

・販売期間 :2025年3月3日〜未定(※無くなり次第終了)

・販売店舗 :中国ラーメン揚州商人 全店

・販売予定数:5,000食限定

【高級レストランで不動の人気を誇る、三陸産「吉切鮫」の胸鰭を贅沢に使用】

高級レストランで不動の人気を誇る三陸産「吉切鮫(ヨシキリザメ)」の胸鰭(むなびれ)を贅沢に使用した至高の一品。

胸鰭ならではの蕩けるような食感と奥深い旨味を堪能できます。

吉切鮫の胸鰭は、他の部位とは異なる格別な滑らかさと蕩けるような食感が特徴です。

その持ち味を最大限に引き出すのが、同店自慢の特製「黄金スープ」です。

長年の研究を経て完成された香ばしい醤油ベースの奥深い旨味のスープと、胸鰭の繊細な味わいが絶妙に絡み合い、口にした瞬間に至福のハーモニーが広がります。

スープとフカヒレがお互いの旨味を引き立てあい、まさに至福の味わいを生み出します。

【味の変化を楽しむ「赤酢」】

フカヒレ料理に欠かせない名脇役である「赤酢」も添えています。

まろやかな酸味が特徴の赤酢は、濃厚な旨味のフカヒレ料理に軽やかな風味を添えることができます。

お好みで赤酢を加えていただくことで、味の変化を楽しめます。

【揚州商人初の2,000円超えの自信作】

高級食材として知られているフカヒレですが、その姿煮のラーメンは他の中華料理店の多くは5,000円前後、場合によっては20,000円という価格で提供されています。

揚州商人では「フカヒレの姿煮 黄金スープ麺」を2,480円〜2,500円という価格帯で提供します。

他店と比較すると比較的安価な設定ではありますが、揚州商人としては初の2,000円を超える麺類であり、その分クオリティにはこだわりを込めています。

フカヒレの種類や部位、スープとの相性、添え物のミニチンゲン菜、風味を楽しむための付属の赤酢など、試行錯誤を重ねました。

フカヒレの姿煮 黄金スープ麺4

【本場の中国料理を一杯のラーメンに】

揚州出身の曽祖父が中国料理店をはじめて以来、4世代にわたって受け継がれているのは、「中国ラーメンへのこだわり」です。

スープ、かえし、麺といった日本のラーメンとは違い、一皿の中国料理を作るのと同様に、一杯一杯を一から丁寧に作っています。

【麺のこだわり】

麺も自家製麺を使用。

曽祖父の代から受け継がれている「柳麺(細麺)」と同店が独自に開発をした刀削麺ならぬ、「刀切麺(太麺)」、もっちりとした食感の中に上品なコシがある「揚州麺(中太麺)」、美味しさを追求した「低糖質麺」の4種類から選べます。

