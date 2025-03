26日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ第22節のアル・ワフダ戦で前半10分にネットを揺らし、キャリア通算得点数を925ゴールにまで伸ばしたアル・ナスルFWクリスティアーノ・ロナウド。



ロナウドの視界の先には1000ゴールの大台があるとされており、実際に1000ゴール達成を望んでいるファンも多いはず。ただ、ロナウドは以前から得点記録は自然についてくるものと強調していた。





#CR7, chasing a record goal tally, gave the penalty to Sadio Mane to take



A captain, a leader, and a pic.twitter.com/hJgAoK0x48