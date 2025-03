都営地下鉄4線の吊手をジャック！tesa

テサテープは、都営地下鉄4線(浅草線、三田線、新宿線、大江戸線)にて、吊手広告を2025年2月4日からの1年間掲載します。

持続可能性を最優先課題として製品開発に取り組む企業の姿勢を「地球を未来へつなぐ」「エコで未来へつなぐ」というメッセージにのせて発信します。

車内イメージ

tesaグループは、環境に配慮した製品づくり、及び製品を使用いただくお客様でのリサイクル性を高めるなどの持続可能性の向上を目指した活動を行っています。

主に注力している分野は、排出量の削減、製品ライフサイクルと梱包材の持続可能性向上、責任あるサプライヤーからの原材料の調達、そしてお客様の持続可能性の向上です。

2030年までに製品の原材料のうち、バージンプラスチックの割合を50%へ半減させること、そして、製品と梱包材の原材料のうち、70%をリサイクル材料またはバイオマス素材に切り替えることを予定しています。

自社製品の持続可能性を追求し続けることはもちろん、製品をお使いいただくことで環境保全などのエコロジーな利点を得られる仕組みを目指しています。

日本法人であるテサテープ株式会社でも、社内外に向けてサステナビリティを推進しています。

社内外に向けた持続可能性を実現する為の製品や使用方法に関するトレーニングの実施や、顧客への情報開示など、自社の取り組みに対する信頼性を構築しています。

また、サステナビリティに向けた取り組みを見える化するための積極的な情報発信を進めており、多数のメディア掲載や、社会的評価を獲得しています。

【広告概要】

掲出路線:都営地下鉄4線(浅草線、三田線、新宿線、大江戸線)

掲出車両:全編成車両中各2車両

掲出期間:2025年2月4日〜2026年2月3日

該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっています。

鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合があります。

車内の携帯電話の利用マナーにご協力ください。

【tesaについて】

tesaグループはドイツで1882年に創業して以来、接着ソリューションのリーディングカンパニーとして世界100か国以上に展開しています。

「ものづくりの現場やお客様の製品、人々の暮らしを向上させる接着ソリューションをつくりだす」をミッションとして掲げ、環境に配慮した製品づくりを行っています。

取り扱い製品は7,000種類以上、毎年100件以上の新規開発を行い、お客様のビジネスに適した包括的なソリューションを提供しています。

また、初心者でもDIYを楽しめる粘着テープを使ったアイテムを一般消費者向けにも展開しています。

製品をお届けするだけではなく「くっつける技術」のプロとして、お客様が本当に必要とされていることを探求しベストなソリューションを提案してもらえます。

