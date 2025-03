モンテ物産は、2025年2月より、グルッポ・イタリアーノ・ヴィーニ社の“トゥラ”ロゼ・スプマンテ・エクストラ・ドライを定番取扱い開始します。

モンテ物産「トゥラ シリーズ」

ブドウ品種 :グレーラ90%、ピノ・ネーロ10%

格付け :V.S.

残留糖度 :13g/L

参考小売価格(税込):1,411円

モンテ物産は、2025年2月より、グルッポ・イタリアーノ・ヴィーニ社の“トゥラ”ロゼ・スプマンテ・エクストラ・ドライを定番取扱い開始。

■イタリアで大人気の“トゥラ”シリーズ

“トゥラ”シリーズは、イタリアで1970年代にフリッツァンテのリリースを皮切りに、イタリア国内小売店販売数年間約520万本を記録*1するなど大ヒットを収め、イタリア国民に愛される、定番デイリーワインとして安定した人気を博しています。

白スパークリングワインの“トゥラ”スプマンテ・エクストラ・ドライは、ワイン雑誌のコスパワイン部門で、最高評価の5ツ星を獲得*2。

そんな大人気スパークリング“トゥラ”に、ロゼが新登場。

リーズナブルにイタリア本場の味わいを楽しめます。

*1 シリーズ累計、2020年実績

*2 ワイン王国 2025年3月号ブラインド・テイスティング企画:冬のスパークリングワイン(1000円台)

<味わい>

美しいコーラルピンクの色合いに、ローズペタルを思わせる華やかな香り。

口に含むと、絶妙なバランスと共に、心地よく長く続く余韻が楽しめます。

<合う料理>

食前酒として、魚のカルパッチョや刺身、天ぷらやフリットミスト、ピザ、野菜や白身肉を使ったパスタ、魚のグリル、うなぎやアナゴ、生ハム。

そして果実を使ったデザートまで、多彩な料理と相性抜群です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ロゼ登場!モンテ物産「トゥラ シリーズ」 appeared first on Dtimes.