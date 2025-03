デジタは、2025年3月1日(土)〜2025年3月31日(月)に印刷通販デジタにて初めて「NP掛け払い」での支払いを利用の法人会員を対象に、先着1,000社に1,000ポイントのプレゼントキャンペーンを開催します。

デジタ「印刷通販デジタ」

■開催期間

2025年3月1日(土)00:00〜2025年3月31日(月)15:00

デジタは、2025年3月1日(土)〜2025年3月31日(月)に印刷通販デジタにて初めて「NP掛け払い」での支払いを利用の法人会員を対象に、先着1,000社に1,000ポイントのプレゼントキャンペーンを開催。

このキャンペーンへのエントリーは不要です。

受け取ったポイントは商品購入時に1ポイント1円分として利用できます。

■対象

印刷通販デジタで過去に一度も「NP掛け払い」を利用したことがなく、キャンペーン期間中に初めてNP掛け払いを利用して決済を行った法人及び個人事業主のお客様

※NP掛け払いは法人会員のみ利用できます。

個人会員で登録している場合は、マイページで会員種別を変更後に注文ください。

■適用条件

キャンペーン期間中にNP掛け払いを利用した一度の注文金額が10,000円(税込)以上

※期間中に10,000円(税込)以上の注文が複数回あっても、初回のみ適用となり2回目以降の注文にはポイントは付与されません。

※NP掛け払いの審査結果によって利用いただけない場合があります。

商品発送の翌日

■特典

1,000ポイント(1,000円相当)

■注意事項

・このキャンペーンは対象期間内でも先着1,000社に達した時点で終了させていただきます。

・本キャンペーンは予告なく内容及び条件等を変更、または中止させていただく場合があります。

・キャンセルや注文内容の変更によって、キャンペーンの対象外となる可能性があります。

・キャンペーン特典の権利は、第三者に譲渡することはできません。

・同社が不正と判断した場合、加算済みの特典の失効等をさせていただく場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初めてNP掛け払いを利用した方に先着1,000社限定でポイントプレゼント!デジタ「印刷通販デジタ」 appeared first on Dtimes.