アトレ上野では、2025年3月1日(土)〜4月6日(日)の期間、桜プロモーション「ようこそ上野」を開催します。

アトレ上野「ようこそ上野」

アトレ上野では、2025年3月1日(土)〜4月6日(日)の期間、桜プロモーション「ようこそ上野」を開催。

日本を代表する桜の名所である上野を盛り上げるため、「日本の風情」をテーマとしたメインビジュアルにのせて、この春限定のおすすめ商品提供や、上野案内ガイドMAP「アトレ上野絵図」を公開します。

(※)「高」は「はしご高」が正式表記

和装したアトレ上野公式インスタグラマーのアトパン&アトパンの彼女や動物たちが、お客様をお出迎えします。

館内の装飾もオリジナルイラストによるデザインで、アトレ上野でしか見られない特別な空間を演出します。

<イラストレータープロフィール>

Orie Kawamura

北海道石狩郡出身。

アパレルデザイナーの経験を経て2009年からフリーランスデザイナー、2011年からイラストレーターとして活動開始。

2018年から365CAT.ARTとして猫とのアート活動を始める。

テキスタイルデザインやイラスト制作を中心にアパレル、パッケージ、絵本、挿絵など幅広いジャンルのデザインを手掛ける。

アトパンいちおし!春のおすすめ商品

春のおすすめ商品を「アトパン」がピックアップ!お花見や行楽の前後に楽しめる特別メニューを紹介します。

■展開期間 2025年3月1日(土)〜4月6日(日)

■場所 アトレ上野館内対象ショップ

上野案内ガイドMAP「アトレ上野絵図」

アトレ上野絵図(1)

アトレ上野館内情報と上野の街の情報を載せた上野案内ガイドMAPを、「ようこそ上野」特設サイトにて公開します。

■公開期間 2025年3月1日(土)〜4月6日(日)

■対象言語 日本語、英語、中国語(繁体字)

「ようこそ上野」 フォトスポット

アトレ上野にお花見スポットが出現!アトパン&アトパンの彼女やメインビジュアルの動物たちがお客様を歓迎します。

また、期間中、アトレ上野公式Instagramによる「インスタキャンペーン」も実施します。

■展開期間

2025年3月1日(土)〜4月6日(日)

■場所

アトレ上野 EAST2階回廊

■インスタキャンペーン

・アトレ上野公式Instagram(@atre.ueno)をフォロー

・撮影したフォトスポットの写真を #アトレ上野でお花見 を付けて投稿

・抽選で20名様にアトレ上野館内で使えるデジタルクーポン2,000円(500円×4回分)をプレゼント

特設サイトはこちら https://www.atre.co.jp/campaign/spring/ueno

<アトレ上野公式インスタグラマー アトパン・アトパンの彼女とは?>

アトパン

アトパンの彼女

■アトレ上野店施設概要

施設名 :アトレ上野

所在地 :東京都台東区上野7-1-1

営業時間:ショッピング/10:00〜21:00 レストラン/11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 :地上2階、一部地下1階

店舗面積:約6,500平方メートル

店舗数 :59ショップ(2025年2月26日現在)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「桜」と「和装した動物たち」がお出迎え!アトレ上野「ようこそ上野」 appeared first on Dtimes.