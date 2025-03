ティ・アール・エイは、スマホショルダーストラップとしても使える充電ケーブル「Strap Cable Smart」 を2025年3月5日(水)正午より発売します。

ティ・アール・エイ「Strap Cable Smart」

販売開始日時 :2025年3月5日(水) 正午

リリース記念価格:1,420円(税込・送料込) 300本限定

通常販売価格 :1,680円(税込・送料込)

ティ・アール・エイは、スマホショルダーストラップとしても使える充電ケーブル「Strap Cable Smart」 を2025年3月5日(水)正午より発売。

スマホのショルダーストラップと充電ケーブルが一体になった!便利なType-C to Cケーブルが新登場。

ショルダーストラップとして持ち歩けば、外出先でケーブルを忘れた!ということなくいつでもどこでも充電が可能です。

Power Delivery 60W対応で急速充電およびデータ転送も可能。

カラーはブラック、パープル、ホワイトの3色展開です。

■製品特徴

<ストラップとしても、ケーブルとしても使える>

普段はスマホのショルダーストラップとして。

必要な時は充電ケーブルとして。

これ1つで2wayの使い方ができます。

※発熱や発火、故障の原因となりますので、ストラップを肩から下げた状態でのデバイス充電はご遠慮ください。

ストラップとしても、ケーブルとしても使える

<使わないときの充電コネクタはすっきり収納>

ショルダーストラップとして使用する際、充電ケーブルのコネクタはカバーに入れて隠すことができます。

コネクタ部分にゴミや水などが付着して発熱、故障の原因とならないようにするためにも、肩から下げる際はコネクタをカバーの中にしっかりと収納してお使いください。

また、カバーから取り出して充電する際にもコネクタ部分に埃などが付着していないかご確認をお願いします。

使わないときの充電コネクタはすっきり収納

<Power Delivery 60W対応>

PD 60W対応で、iPhone 16/iPhone 16 Plus/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max、XperiaやGalaxyなどAndroidスマホへの急速充電が可能!

さらに、最大速度480Mbpsでデータ転送も可能です。

Power Delivery 60W対応

<日本メーカーの検査基準>

同社独自の厳しい検査基準をクリアした製品を採用、徹底した検査により安全を確保しています。

初期不良や使用中に不具合が生じた際は、まずはお問い合わせくださいませ。

■製品仕様

製品名 :cheero Strap Cable Smart Type-C to Type-C

型番 :CHE-279

カラー :ブラック、パープル、ホワイト

最大対応電力:60W max(3A max)

長さ :約 150cm

重量 :約 65g

対応機種 :USB Type-C 端子搭載のスマートフォン・タブレット・

WiFiルーター・モバイルバッテリー等

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホショルダーストラップになる充電ケーブル!ティ・アール・エイ「Strap Cable Smart」 appeared first on Dtimes.