¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û°ì¿§Î¿²í¡¡Í½Áª¥é¥¹¥È£±Ãå¤Ç£¶°Ì¤Ç½àÍ¥¿Ê½Ð¡ÖÂ¼«ÂÎ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¡ÖÂè£´£µ²óÎ¶¿ÀÇÕ¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¿§Î¿²í¡Ê£²£¶¡á°¦ÃÎ¡Ë¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÁö¤Î£±£Ò¡¢£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤ê£±Ãå¡££¶°Ì¤Ç½àÍ¥£²¹æÄú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÁêËÀ£·£µ¹æµ¡¤ÏÁ°Áà¼Ô¤¬¥Á¥ë¥È£³ÅÙÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÄ´À°¤Ë¶ìÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£²ÆüÌÜ¤ÎÄ´À°¼ºÇÔ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê½®¤¬¸þ¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¡£Â¼«ÂÎ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÁ°´ü¡¢¸å´ü¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ»ö¸ÎÅÀ£°¡¦£·£°¤òÄ¶¤¨¤Æ£Â£²¹ß³Ê¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢£²£µÇ¯¸å´ü¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£´£²¡Ê£²£¸Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç½é¤Î£Á£²¾ºµé¤âÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Áµé¤ÏÌÜÉ¸¤À¤±¤É¡¢ÍßÄ¥¤é¤º¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÅöÃÏ½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£