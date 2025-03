日高世菜出演！Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2025『白鳥の湖』

2025年5月10日(土)の東京文化会館を皮切りに富山・愛知・大阪で公演予定のDaiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2025『白鳥の湖』の最新プロモーション映像が解禁となりました。

Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2025『白鳥の湖』

バレエの魅力のすべてが、この舞台にはある―

悠久の歴史を生き抜いてきた不朽の名作『白鳥の湖』。

揺るぎなくも奥深い“バレエの代名詞”の魅力をあますところなく描き切り、また現代を生きる古典の新たな可能性をも提示した熊川版は、2003年の誕生以来、カンパニーの躍進と発展を象徴する代表レパートリーとして確たる評価を誇り、今なお進化を遂げ続けています。

熊川の美意識に貫かれた舞台空間がもたらす限りない神秘、ダイナミズムに富んだストーリー展開、そして物語と密接な融合を果たした舞踊の圧倒的な美―

この名作こそは、まさに熊川バレエの原点であり、ダンサーの“いま”を映し出す鏡。

伝統をさらに高みへと発展させていく、Kバレエの真髄がここにあります!

【芸術監督】熊川哲也

熊川哲也 (C)Makoto Nakamori

【出演】

日高世菜

石橋奨也

飯島望未

山本雅也

岩井優花

栗山 廉

長尾美音

堀内將平

*日高の高ははしごだか

■スタッフクレジット

芸術監督・演出・再振付 :熊川哲也

原振付 :マリウス・プティパ/レフ・イワーノフ

音楽 :ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

舞台美術デザイン・衣裳デザイン:ヨランダ・ソナベンド/レズリー・トラヴァース

照明デザイン :足立恒

指揮 :井田勝大:5月10日、11日、25日夜、6月1日

塚越恭平:5月23日、24日、25日昼、31日

管弦楽 :シアター オーケストラ トウキョウ

■公演概要■

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2025

『白鳥の湖』

【日/会場】

<東京公演>

2025年5月10日(土)〜5月11日(日) 東京文化会館 大ホール

2025年5月23日(金)〜6月1日(日) Bunkamuraオーチャードホール

【チケット料金(税込)】

S席17,000円/A席13,000円/B席9,000円/C席7,000円/D席5,000円(D席は東京文化会館のみ)

Kプラチナシート21,000円/A親子席17,000円/学生券4,000円

※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付

(東京文化会館大ホール)1階席:1・20列

(Bunkamuraオーチャードホール)1階席:販売座席の最前1・2列目

※A親子席…大人1名+子供1名(5歳以上小学6年生以下/A席エリア)

※学生券…中学生以上25歳以下/当日学生証を提示の上引き換え/席位置未定

※A親子席・学生券は、TBSチケット、チケットぴあWEBにて取り扱い

【チケット販売】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場

【地方公演】

富山公演:5月14日(水) オーバード・ホール 大ホール

愛知公演:5月17日(土)・18日(日) 愛知県芸術劇場 大ホール

大阪公演:6月4日(水)・5日(木) フェスティバルホール

主催 :TBS

特別協賛 :大和ハウス工業株式会社

協賛 :株式会社ヤマノホールディングス

協力(Bunkamura公演):Bunkamura

制作 :K-BALLET/TBS

