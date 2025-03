MS&ADインターリスク総研は、健康経営セミナー「成果につなげるコラボヘルスの実践法 〜連携体制を構築し、データ活用と戦略的介入の推進へ〜」を2025年3月11日(火)にオンライン開催します。

MS&ADインターリスク総研「成果につなげるコラボヘルスの実践法」

MS&ADインターリスク総研は、健康経営セミナー「成果につなげるコラボヘルスの実践法 〜連携体制を構築し、データ活用と戦略的介入の推進へ〜」を2025年3月11日(火)にオンライン開催。

近年、健康経営に取組む企業は増加傾向にあり、また健康保険組合ではデータヘルス計画に基づいた合理的な保健事業の推進が求められています。

このような中、健康保険組合と事業主(人事部門)のコラボヘルスを「成果」につなげるためのカギとは何なのでしょうか。

このセミナーでは、厚生労働省様よりコラボヘルス推進に向けた関連の政策について講演。

また、マツキヨココカラ&カンパニーの健康保険組合様および事業主より、疾病等による就労制限レベルの対象者を削減し医療費適正化につなげる取組みやその成果について事例を紹介します。

健康保険組合と事業主の双方に役立つ話題を提供します。

■開催概要

(1)開催日時

2025年3月11日(火) 13:30〜15:00

(2)開催形態

Webによるライブ配信(Zoomウェビナー)

(3)主催

三井住友海上火災保険株式会社/あいおいニッセイ同和損害保険株式会社/MS&ADインターリスク総研株式会社

(4)対象(おすすめ)

・健康保険組合の責任者、ご担当者

・事業主(企業)側の健康推進責任者・ご担当者

(5)参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

(6)プログラム(予定)

※本セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

※プログラムおよび講演内容については一部変更する場合があります。

<講演>「成果につなげるコラボヘルスの実践法 〜連携体制を構築し、データ活用と戦略的介入の推進へ〜」

第1部(特別講演):第3期データヘルス計画とコラボヘルス推進に向けた関連施策

〜成果連動型民間委託契約方式(PFS)による保健事業の普及と健康保険組合・事業主双方への期待〜

厚生労働省 保険局 保険課 課長補佐

岩間 太一郎 氏

第2部(事例発表):マツキヨココカラ&カンパニーにおけるコラボヘルス事例

〜就業制限レベル対象者の削減と医療費適性化への取組み〜

マツキヨココカラ&カンパニー健康保険組合 事務長

齋藤 将明 氏

株式会社MCCマネジメント 管理本部 ウエルネスサポートセンター長

川口 栄 氏

留意事項

*当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

*個人の方、ご同業の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 健康保険組合と事業主の双方に役立つ話題を提供!MS&ADインターリスク総研「成果につなげるコラボヘルスの実践法」 appeared first on Dtimes.